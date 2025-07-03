الامارات | مدينة يحبها الجميع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من زاوية فريدة في المدينة التي يحبها الجميع، وتحديداً من ممشى نخلة جميرا الخشبي.. عائلة تستمتع بجولة هادئة، وبإطلالة على عدد من معالم دبي الأيقونية، وفي مقدمتها برج العرب الذي يعد رمزاً للمدينة، ومحطة جمالية لا ينبغي تفويت زيارتها، إذ يحرص كثيرون على التقاط صورة بصحبة هذا «الشراع العملاق» الذي يستريح على ضفاف الخليج العربي.