الامارات | ثعبان غير مؤذٍ في الطائرة.. يتسبب في تأخير الرحلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر مسؤولون أن رحلة داخلية أسترالية تأخرت ساعتين، بعد العثور على ثعبان مختبئ في مخزن الشحن بالطائرة. وعُثر على الثعبان أول من أمس، بينما كان الركاب يستقلون «رحلة فيرجن أستراليا رقم في.إيه.337» في مطار ملبورن، متوجهين إلى بريسبان، حسب ما ذكره صائد الثعابين، مارك بيلي.

وتبيّن أن الثعبان كان أخضر اللون غير مؤذٍ، طوله 60 سنتيمتراً (قدمان)، لكن بيلي قال إنه اعتقد أنه قد يكون ساماً عندما اقترب منه في المخزن المظلم.

وقال بيلي «لم أدرك أن الثعبان ليس ساماً إلا بعد أن أمسكت به. حتى تلك اللحظة، بدا الأمر خطراً جداً بالنسبة لي». يشار إلى أن معظم الثعابين الأكثر سمية في العالم موطنها الأصلي في أستراليا.

ولأسباب تتعلق بالحجر الصحي، لا يمكن إعادة الثعبان إلى البرية. وتم تسليم الثعبان، وهو من الأنواع المحمية، إلى طبيب بيطري في ملبورن، للعثور على مكان به مربي ثعابين مرخص له.