الامارات | فيديو.. ثعبان يؤخر رحلة في مطار ملبورن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب ثعبان مختبئ في مخزن الشحن بالطائرو في تأخير رحلة داخلية أسترالية لمدة ساعتين، وفق ما أفاد به مسؤولون في مطار ملبورن.

وتم العثور على الثعبان، بينما كان الركاب يستقلون "رحلة فيرجن أستراليا رقم في.إيه.337" في مطار ملبورن، متوجهين إلى بريسبان، حسب ما ذكره صائد الثعابين مارك بيلي.

وتبين أن الثعبان كان أخضر اللون غير مؤذ، طوله 60 سنتيمترًا (قدمان)، لكن بيلي قال إنه اعتقد أنه قد يكون سامًا عندما اقترب منه في المخزن المظلم.

وقال بيلي: "لم أدرك أن الثعبان ليس سامًا إلا بعد أن أمسكت به، حتى تلك اللحظة، بدا الأمر خطيرًا جدًا بالنسبة لي".

ويشار إلى أن معظم الثعابين الأكثر سمية في العالم موطنها الأصلي في أستراليا.

وتم تسليم الثعبان وهو من الأنواع المحمية إلى طبيب بيطري في ملبورن، للعثور على مكان به مربي ثعابين مرخص له.