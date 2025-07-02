الامارات | فيديو.. شاب يركل فتاة بقوة والنيابة تتحرك في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو يوثق اعتداء شاب على فتاة في كورنيش محطة الرمل بمدينة الإسكندرية.

ويظهر في الفيديو شاب يعاكس فتاة، وعندما رفضته تتبعها ثم ركلها من الخلف بقوة، ما أدى إلى سقوطها أرضاً، وهرب بعد ذلك.

وتفحص السلطات المصرية الفيديو المتداول لتحديد هوية المتهم وملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، قال منسق الحملة الوطنية لمكافحة الإرهاب والفساد، محمد توفيق، إنه تواصل مع النيابة العامة عبر تطبيق واتساب، وقدم بلاغًا مرفقًا بالفيديو.

وأوضح أن النيابة تواصلت معه وتفحص الفيديو لتحديد هوية الشاب والمعتدى عليها.

وأضاف توفيق أنه قدم البلاغ بناءً على بيان النيابة العامة الذي أوضح إمكانية تقديم البلاغات عبر واتساب مرفقة بفيديوهات.

وأشار توفيق إلى سرعة استجابة النيابة، وذكر أن السلطات الأمنية شكلت فريق بحث جنائيا لضبط المتهم.