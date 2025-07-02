الامارات | الأمنية الأخيرة لصاحب مغسلة سيارات تتحقق بعد وفاته.. السماء تُمطر أموالاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحققت أمنية رجل من ديترويت (الولايات المتحدة)، بأن تمطر السماء أموالاً، وإن كان بعد وفاته، وفقاً لما نقلت صحيفة «ديترويت نيوز».

وقالت الصحيفة إنه نحو الساعة الواحدة ظهراً يوم الجمعة الماضية، تحققت أمنية الرجل عندما ألقت طائرة هليكوبتر آلاف الدولارات على العابرين في منطقة شارعي غراتيوت وكونر.

وفي مقطع فيديو قصير مُصوّر للحظة، يُمكن رؤية الناس وهم يجمعون الأموال، ويبدو أنهم في حالة صدمة. ونقلت الصحيفة عن ليزا نايف، الموظفة في شركة قريبة، أن ما جري كان نتيجة الأمنية الأخيرة لصاحب مغسلة سيارات قريبة توفي بسبب مرض الزهايمر.

وكشفت في حديثها مع «ديترويت نيوز»، أن العديد من الأشخاص تمكنوا من العودة إلى منازلهم وهم أكثر ثراءً بفضل هذه اللفتة المؤثرة. وقالت: «حصل الجميع على القليل».

من جهتها، علقت أنايا توني، الموظفة في شركة مجاورة، إن «عدد الأشخاص كان كبيراً جداً» لدرجة أن الأمر «كان جنونياً نوعاً ما».

وبسبب هذا الوضع، توقفت جميع مسارات المرور الستة على الطريق تماماً، وهرع الناس من سياراتهم لأخذ الأوراق المالية.

كما أُغلق الشارع لمدة 30 دقيقة، لكن توني أوضحت أن المشهد كان هادئاً، لا فوضوياً، مضيفة: «لم يكن هناك أي قتال، ولا شيء من هذا القبيل. كان المشهد رائعاً حقاً».