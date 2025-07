في يوم ميلادها تعرفي إلى أسرار جمالية  تعتمدها ليندسي لوهان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 01:21 مساءً - اليوم تحتفل النجمة العالمية ليندسي لوهان lindsay lohan بيوم ميلادها، هي التي ألهمت الكثيرات من النساء حول العالم بإطلالاتها الجمالية المميزة والمتفردة في كثير من الأحيان. فمكياجها متنوع تواكب فيه أبرز صيحات الجمال الناعمة منها والجريئة، وصبغات الشعر التي تختارها لا تتوقف على درجة معينة، فحيناً نراها تعتمد ألوان الشعر الفاتحة مثل الأشقر بدرجاته المختلفة، وأحياناً أخرى نراها تتألق بالشعر البني الغامق أو الشعر البني العسلي أو البني المحمرّ، والحال هذه أيضاً مع تسريحات شعرها، فهي تتنوع بين المنسدلة غالباً بأسلوب الويفي أو المالس والمرفوعة بطرق مختلفة. أما بشرتها فهي تتميز بنضارتها ونقاوتها. فما هي الأسرار الجمالية التي تعتمدها لبندسي لوهان؟ الإجابة نرصدها لك من "الخليج 365" لمناسبة يوم ميلادها الذي يصادف في 2 يوليو من كل عام.

مزيج من العناية الداخلية والخارجية

ترتكز أسرار ليندسي لوهان الجمالية على مزيج متوازن من العناية بالبشرة داخلياً وخارجياً، مع تركيز كبير على الترطيب، والمكونات الغنية بمضادات الأكسدة، والعلاجات غير الجراحية. أبرز خطواتها:

الترطيب: تشدد على أهمية شرب كميات وفيرة من الماء والشاي الأخضر، وتضيف أحياناً بذور الشيا إلى مشروباتها لتعزيز الترطيب.

نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة: تتناول عصيراً صباحياً يحتوي على الجزر، الزنجبيل، الليمون، زيت الزيتون، والتفاح، وهو مزيج غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. كما تحب الشمندر المخلل وتضيفه إلى أطباقها اليومية.

العلاج بالماء البارد: ترش وجهها بالماء المثلج عند الاستيقاظ، وهي عادة تعتقد أنها تساعد في تقليل الالتهابات وتنشيط الدورة الدموية.

روتين العناية بالبشرة: تشمل خطوات العناية تنظيف البشرة باستخدام Arcona Triad Pads، وترطيبها بمنتجات من Avène أو La Mer، إضافة إلى لصقات العين من Skyn.

علاجات غير جراحية: تفضل العلاجات بالليزر وتقنيات العناية بالبشرة غير الجراحية للحفاظ على إشراقة وجهها.

منتجات مفضلة: ذكرت في إحدى المقابلات أنها تستخدم Dove Body Wash، وزيت الأطفال لترطيب الجسم، بالإضافة إلى Skyn Hydro Cool Firming Eye Gels، وسيروم Carol Joy Forevermore لوجهها.

أسرار مكياج ليندسي لوهان

تكشف لوهان أنها تفضل مزج Laura Mercier Primer مع Make Up For Ever HD Invisible Cover Foundation، أو استخدام المرطب الملون، لأن التركيبة خفيفة وطبيعية. وللنحت، تلجأ إلى Nars Contour Blush أو Kevyn Aucoin Sculpting Powder. أما اللمسة المضيئة، فتضيفها عبر Charlotte Tilbury Highlight Powder، وتحب أيضاً ماسكارا تشارلوت تيلبوري أو Givenchy Phenomen’Eyes ذات الفرشاة المستديرة الصغيرة.

لا تعتمد مكياجاً موحداً دائماً، لكنها تميل غالباً إلى أسلوب ناعم، وتبتعد عن المكياج الثقيل إلا في جلسات التصوير. تفضّل ظلال العيون من Nars وMAC، مثل Portobello Duo، واللون الأحمر Persia، وللتحديد الرمادي الناعم تستخدم Bali. وعند استخدام الأيلاينر، تكتفي بـ MAC Eye Kohl داخل الجفن العلوي فقط. أما في المناسبات، فتضع نصف رموش صناعية أو تعزز مكياج العين بدرجات داكنة.

تعشق Laura Mercier Caviar Stick Eye Color لأنها لامعة وتغيّر لونها حسب الضوء، وتستخدم اللون الأبيض منها لتفتيح الزاوية الداخلية للعين.

تفضل البلاشر الكريمي مثل MAC Crémeblend Blush بلون So Sweet, So Easy، وتحب برونزر Hoola من Benefit، وهايلايتر Charlotte Tilbury. وتتفادى كثرة استخدام البودرة لتجنب المظهر المتكتل. كما تستخدم Nars Blush بلون Sex Fantasy كظل للعين. وإن كانت تعتمد التسمير الذاتي، تكتفي بـ MAC Pro Longwear Concealer وYSL Touche Éclat لمنطقة تحت العين.

أما بالنسبة للحواجب، فغالباً ما تترك أمرها لخبير المكياج Thom Walker. لكن إن قامت بتحديدها بنفسها، تكتفي بـ Brow Seal من Make Up For Ever أو Anastasia Brow Fix الشفاف.

أسرار العناية بالشعر من ليندسي لوهان

من بين جميع ألوان الشعر التي جرّبتها، تفضل ليندسي الأحمر والأشقر. وهي حالياً تحاول العودة إلى لون شعرها الطبيعي، الذي يفتح تدريجياً ليصبح أشقر فراولي عند التعرض للشمس والملح.

وكونها كثيراً ما استخدمت صبغات الشعر على خصلاتها، فهي تواظب دائماً على توفير العناية والحماية له للحفاظ على لمعانه الطبيعي وحيويته، فهي تعتمد شامبو Carol Joy Shampoo for Definition & Shine، وتعشق منتجات Kérastase التي تستخدمها منذ الطفولة، حيث كانت تأخذها من والدتها ولا تستغني عنها. تحب أيضاً النسخ الصغيرة للسفر. من بين المجموعات المفضلة لديها: Oleo-Relax الكلاسيكي، وخط Chroma Captive الوردي المخصص للشعر المصبوغ.

أما الزيت المفضل لديها فهو L’anza Keratin Healing Oil، الذي تستخدمه فقط على أطراف الشعر لتغليفها وحمايتها.

تسريحات شعر ليندسي لوهان متجددة وملهمة

تماماً كما تغيّر لون شعرها بين فترة وأخرى، تحرص ليندسي لوهان على تنويع تسريحاتها بما يتلاءم مع شخصيتها والمناسبة التي تشارك فيها. وتتنقل بإتقان بين الإطلالات الطبيعية والعفوية وتلك الأنيقة واللافتة على السجادة الحمراء.

ففي الكثير من إطلالاتها، نراها بالشعر الويفي المنسدل بأسلوب هوليوودي ناعم يُبرز ملامح وجهها، أو بالشعر المالس البسيط الذي يمنحها إطلالة عصرية. أما في المناسبات الرسمية، فتختار أحياناً الكعكة المرتفعة المشدودة أو تسريحة الريترو الأنيقة. كما لا تتردّد في اعتماد الفرق الوسطي مع خصلات مسحوبة إلى الخلف لمظهر كلاسيكي أنثوي.

هذه التغييرات المتجددة في تسريحاتها تعكس جرأتها الجمالية، وتؤكد أن سرّ الجمال لا يكمن في اتباع نمط واحد، بل في التجدد والانسجام مع الذات.

6 نصائح جمالية من ليندسي لوهان لكل امرأة

في مقابلات عدة، شاركت ليندسي لوهان بعض العادات والنصائح الجمالية التي تؤمن بها وتواظب عليها، والتي يمكن لأي امرأة أن تتبنّاها بسهولة: