أجمل تسريحات ذيل الحصان الويفي السهلة.. لمسة أنثوية لصيف 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 01:21 مساءً - في أيام الصيف الحارة، عندما تلامس أشعة الشمس خصلات شعرك، وتدفعك الرطوبة للبحث عن تسريحات أنيقة وعملية في آن واحد، يصبح شعرك بحاجة إلى تسريحة تمنحك حرية الحركة من دون أن تفقدي لمستك الأنثوية الساحرة. وهنا يأتي دور تسريحات ذيل الحصان الويفي، التي تجمع بين الانسيابية والنعومة واللمسة العصرية الرائجة. فذيل الحصان لم يعد مجرد خيار رياضي أو بسيط، بل أصبح بتدرجاته وتموجاته وأناقة تنسيقه أحد أبرز صيحات الشعر في صيف 2025.

تسريحة ذيل الحصان الويفي ليست فقط تسريحة جميلة وسهلة، بل هي أيضا حل مثالي لتحمل حرارة الصيف، خاصة إن كنت تبحثين عن مظهر مرتب يحافظ على أنوثتك ويمدك بجاذبية متجددة طوال النهار. سواء كنت تستعدين ليوم عمل طويل، أو تجهزين نفسك لمناسبة صيفية على البحر أو حتى لحفل مسائي، ستجدين أن ذيل الحصان المموج يمكن أن يتأقلم مع كل تلك الإطلالات ببساطة وأناقة.

في هذا الموضوع ، سنأخذك في جولة بين أجمل تسريحات ذيل الحصان الويفي المناسبة لأجواء الصيف، مع لمسات يمكنك تنفيذها بسهولة بنفسك، وأفكار لتجعلي من هذه التسريحة توقيعك الشخصي الذي لا ينسى.

ذيل الحصان الويفي العالي: رفعة أنيقة وانتعاش صيفي

ذيل الحصان الويفي العالي مثالي لأيام الصيف الحارة لإبعاد الشعر عن رقبتك

هذه التسريحة مثالية لأيام الصيف الحارة، خاصة عندما ترغبين بإبعاد الشعر عن رقبتك.

جربيها بخصلات مموجة عريضة، واربطي شعرك عند منتصف الرأس أو أعلاه بقليل، ثم أخفي الربطة بخصلة ملفوفة.

أضيفي سبراي لامعًا وخفيفًا للحفاظ على التموجات.

مثالية لـ: الخروجات النهارية، إطلالات الشاطئ، جلسات التصوير الصيفية.

ذيل الحصان الويفي المنخفض مع فرق وسطي

ذيل الحصان الويفي المنخفض مع فرق وسطي لإطلالة أكثر أنوثة -الصورة من freepik

لإطلالة أكثر هدوءًا وأنوثة، اختاري ذيل الحصان المنخفض والموجات الناعمة.

افصلي شعرك من المنتصف واتركي خصلتين جانبيتين تؤطران وجهك، ثم اربطي باقي الشعر في مؤخرة العنق.

استخدمي جهاز تمويج بحجم متوسط لإضفاء حركة طبيعية على الأطراف.

مثالي ل: الإطلالات المسائية، دعوات العشاء، المناسبات الأنيقة.

ذيل الحصان الويفي غير المرتب: عفوية وجاذبية

ذيل الحصان الويفي غير المرتب لإطلالة أكثر تحررًا -الصورة من freepik

هذه التسريحة تناسبك إذا كنت تفضلين اللمسة البوهيمية والعفوية.

اتركي بعض الخصل مفككة حول وجهك، واعملي على تمويجها بشكل غير متناسق لإطلالة أكثر تحررًا.

اربطي الشعر بشكل غير مشدود تمامًا وارفعيه عند منتصف الرأس، ثم اسحبي بعض الخصل للخارج لإضفاء حجم وحرية.

مثالية ل: الإجازات، الرحلات، الإطلالات اليومية العفوية.

ذيل الحصان الويفي المضفر من الأمام

ذيل الحصان الويفي المضفر من الأمام لإبراز ملامحك بطريقة ناعمة -الصورة من freepik

أضيفي لمسة مميزة لتسريحتك عبر ضفيرة جانبية تبدأ من مقدمة الرأس وتنتهي عند الربطة، لتندمج مع ذيل الحصان الويفي في الخلف.

تعطيك هذه التسريحة إحساسًا بالتجديد، وهي مثالية لإبراز ملامحك بطريقة ناعمة وأنيقة.

مثالية ل: حفلات الصيف، تجمعات الأصدقاء، السهرات الخفيفة.

ذيل الحصان المزدوج بتموجات خفيفة

قسمي شعرك إلى قسمين واربطي كل قسم بذيل حصان مستقل، ثم اجمعيهما معًا على شكل ربطة واحدة بتأثير طبقات أنيقة.

اتركي التموجات تنساب من كل طبقة لتعطيك مظهرًا غنيًا بالحركة والحجم.

مثالية لـ: الإطلالات الشبابية، المناسبات غير الرسمية، النشاطات الرياضية الأنيقة.

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كيف تحصلين على التموجات المثالية؟

استخدمي مكواة تمويج ذات قطر كبير لتموجات ناعمة. مرري أصابعك في الشعر بعد التمويج لتفكيك الخصلات دون فقدان الشكل. طبقي بخاخ مقاوم للرطوبة للحفاظ على تموجاتك طوال اليوم. اختاري ربطة شعر مطاطية ناعمة لا تترك أثرًا على الشعر، ويفضل أن تلفي خصلة حول الربطة لتخفيها.

نصائح للعناية بالشعر في تسريحات ذيل الحصان الصيفية: