أفضل وأسوأ الأبراج في التوافق مع رجل برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان الرجل بصفات عديدة تجعله يتوافق مع بعض الأبراج الفلكية، فيما يختلف مع أبراج أخرى، وهذا يعود إلى طبيعته المائية التي تنتمي إلى عنصر الماء، وشخصيته الحساسة والعاطفية.

وبطبيعة الحال، يتوافق رجل السرطان مع الأبراج المائية، وهي: برج العقرب، وبرج الحوت، إلى جانب الأبراج الترابية؛ وهي: برج العذراء، وبرج الثور، وبرج الجدي.

كما يتمتع رجل برج السرطان بالحنان والعاطفة القوية التي يقدمها لكل المحيطين به؛ من أصدقاء، وأهل، وشركاء عاطفيين. فهو يعمل جاهداً من أجل إسعاد من حوله، ويقدم الكثير لهم؛ من أجل راحتهم وإرضائهم.

إلا أن الأبراج التي لا تتوافق مع رجل السرطان يبتعد عنها ويحاول ترك مسافة معها؛ لتجنب الصراعات والصدامات.

إليكم في هذا المقال أفضل وأسوأ الأبراج التي تتوافق مع رجل السرطان.

أفضل الأبراج التي تتوافق مع رجل السرطان

برج الثور

يمتلك برج الثور صفات كثيرة مشتركة مع برج السرطان الرجل، لذا يستطيع برج الثور فهم كل ما يتعرض له رجل برج السرطان، ويقدم له الدعم والمساعدات للتخفيف عنه، وتعتبر علاقة برج السرطان الرجل وبرج الثور من أنجح علاقات الصداقة؛ لأنها مبنية على الاحترام والمحبة.

برج العذراء

يعتبر برج العذراء الصديق المثالي لرجل برج السرطان؛ إذ يعطي كلٌّ منهما مساحة للآخر، ومن الممكن أن يجلسا معاً في صمت ولوقت طويل، ويعتبر ذلك دليلاً على قوة الصداقة. ومن المعروف أن برج العذراء يتمتع بالعملية والاهتمام بالتفاصيل، وهذا يتماشى مع حاجة رجل السرطان إلى الأمان والترتيب.

برج العقرب

يتشارك رجل برج السرطان وبرج العقرب في العمق العاطفي والفهم الغريزي، مما يخلق رابطة قوية بينهما، كما أن رجل برج السرطان مع برج العقرب يمكن أن يصنعا اتصالاً رائعاً، وهما أحد أكثر الثنائيات الطبيعية والممتعة، حيث إن كليهما حساس وبديهي، ويضعان أفراد الأسرة في المرتبة الأولى.

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برج الحوت

علاقة الصداقة بين رجل برج السرطان وبرج الحوت دافئة ومريحة، وكلاهما من الأبراج العاطفية والتي تهتم وتفهم حاجات الآخرين، إذ يعتبر برج السرطان الرجل وبرج الحوت توأماً فكرياً وعاطفياً.

برج الجدي

يُشكّل رجل برج السرطان مع برج الجدي شراكة مستقرة ومتوازنة، حيث يبحثان عن الأمان والاستقرار في العلاقة. رجل السرطان وبرج الجدي هم شركاء أقوياء، فبرج الجدي موجّه نحو المستقبل؛ لأن مشاعر رجل السرطان تغذي أفعاله، وكلاهما يحافظان على خصوصية أشيائهما الشخصية، مما يجعلهما شريكيْن جيديْن.

إليك تجربتي مع التوافق بين الأبراج في العلاقات العاطفية

أسوأ الأبراج في التوافق مع رجل السرطان

برج الجوزاء

رجل برج السرطان وبرج الجوزاء تجمعهما علاقة معقدة خالية من الانسجام والتفاهم، وتعتبر العلاقة بينهما متوترة بشكل كبير، فمواليد برج السرطان الرجال أشخاص حالمة، ويحاولون السيطرة على مواليد برج الجوزاء بسبب غيرتهم، وهذا ما يرفضونه تماماً؛ بسبب حبهم للحرية، لا يوجد أي نقاط اهتمام مشتركة بينهم.

برج الدلو

رجل برج السرطان وبرج الدلو، من الصعب جمع هذا الثنائي في علاقة، سواء عمل أو زواج، أو حتى صداقة، فمواليد برج الدلو يتصفون بقوة الشخصية والجرأة والصراحة، في حين أن مواليد برج السرطان الرجال تظهر لديهم بعض علامات الخجل وضعف الشخصية، كما أن مواليد برج السرطان الرجال أشخاص حساسة جداً، ويحبون إظهار مشاعرهم باستمرار.

برج الحمل

مولود برج الحمل معروف بعناده الشديد وحدة كلامه ومواقفه الصلبة، وهو نفس شخصية مولود برج السرطان الرجل، لذلك لا يمكن أن يتفقا معاً، في حين أن مواليد برج السرطان الرجال أشخاص حساسون للغاية، ولا يتحملون كلام مواليد برج الحمل؛ الذي يكون حاداً وجارحاً؛ بسبب شخصيتهم الصلبة التي لا تنكسر، وهذا ما يجعل العلاقة غير متوافقة.

برج الأسد

تختلف طبيعة مواليد برج الأسد ومواليد برج السرطان الرجال اختلافاً كبيراً؛ فمواليد برج السرطان الرجال أشخاص حساسون جداً وعاطفيون؛ يخافون من العالم الخارجي، ولا يخرجون من منطقة الأمان، التي خصصوها لأنفسهم، وروحهم حلوة وجميلة. ومواليد برج الأسد لا يعرفون الخوف، ويسعون باستمرار إلى أن يكونوا محط الأنظار، ومركز اهتمام جميع من حولهم.

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