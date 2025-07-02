الامارات | موظ تائه وسط استوكهولم.. والنهاية تعيسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئ سكان استوكهولم، أول من أمس، لدى رؤيتهم حيوان موظ ضالاً، يتجوّل وسط العاصمة السويدية، ما اضطر السلطات لاحقاً لإعدامه، كما أفادت الشرطة.

وتلقّت الشرطة في ساعات الصباح الأولى بلاغات أولية عن وجود موظ صغير، وهو حيوان يُعرف أيضاً باسم الأيل بأميركا الشمالية، في ضواحي العاصمة السويدية.

ثم شوهد وهو يتجوّل في شوارع وسط المدينة، ومنها شارع رورستراندز، المملوء بالمقاهي والمطاعم ذات الشرفات الخارجية والتي كانت مغلقة في هذا الوقت المبكر.

واضطر عناصر الأجهزة المتخصصة في نهاية المطاف إلى قتل الحيوان.

وتنتشر حيوانات الموظ في معظم أنحاء السويد، ويمكن أن يصل طول البالغ منها إلى أكثر من مترين، ويراوح وزنه بين 200 و800 كيلوغرام.

وأوضحت ناطقة أخرى باسم الشرطة تُدعى آنا ويستبرغ لمحطة «إس في تي» أن الموظ الصغير كان على الأرجح تائهاً بعدما تركته أمه.