الامارات | الزخرفة تُزيّن فعالية «الرسالة الثقافية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار احتفالات الشارقة بمرور 100 عام على تأسيس مكتبتها العامة، نظّمت «مكتبات الشارقة» جلسة بعنوان «الرسالة الثقافية»، بالتعاون مع مجمع القرآن الكريم والجامعة القاسمية.

وتحدث في الجلسة كلّ من الأستاذ المساعد في قسم التاريخ بجامعة زايد، الدكتور ناصر الفلاسي، والخبير العلمي في مجمع القرآن الكريم، الدكتور عبدالحكيم الأنيس، ضمن سلسلة مبادرات «مكتبات الشارقة» الرامية إلى إحياء التراث المعرفي العربي والإسلامي، وتعزيز مكانة المكتبات مراكزَ إشعاع ثقافي في المجتمع.

وشهدت الفعالية ورشة فنية متخصصة في الخط العربي والزخرفة الإسلامية، أُتيحت فيها الفرصة للمشاركين لاستكشاف جماليات الفنون الإسلامية وتاريخها العريق، ضمن رؤية متكاملة تجمع بين الفكر والإبداع.