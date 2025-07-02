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الامارات | نزهة ساعة الغروب

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | نزهة ساعة الغروب 1/2
  • الامارات | نزهة ساعة الغروب 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن نزهة ساعة الغروب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ما أجمل ختام اليوم على خور دبي، حيث الماء والخضرة ونسمات ساعة الغروب وأشعة الشمس الذهبية واليخوت التي تتهادى على الموج، وأفق المدينة المُزيّن بناطحات السحاب والمعالم الأيقونية التي تلوح في كل الأرجاء، وكأنها توجّه التحية من بعيد، وتحرّض العدسات على التقاط الصور الجميلة، وصنع الذكريات التي لا تُنسى.

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