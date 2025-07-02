الامارات | عبدالمجيد عبدالله يغني في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف قاعة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس في أبوظبي في 11 أكتوبر المقبل، حفلاً للفنان عبدالمجيد عبدالله، إذ سيكون عشّاق الموسيقى على موعد مع أمسية حافلة بالروائع الموسيقية للنجم السعودي المحبوب.

وأعلنت شركة لايف نيشن الشرق الأوسط، أن الحفل الذي يُنظّم بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركة ميرال الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، سيكون فرصة للاستمتاع بأداء عبدالمجيد عبدالله لأغانيه، بما فيها: «تتنفسك دنياي»، و«تناقض»، و«يا ابن الأوادم»، وغيرها، وسط أجواء احتفالية مميّزة. وسيصحب عبدالمجيد عبدالله جمهوره في رحلة موسيقية تجمع بين روائع أرشيفه الغنائي وأشهر أعماله.