إليك توقعات برج العذراء لشهر يوليو 2025 بشكل مفصّل ومحسوب:

لمحة عامة

شهر يوليو يدعوك لإعادة ترتيب أوراقك، والانتقال من التردد إلى الحسم. الشمس تزور برج السرطان فترات، قبل أن تنتقل نحو الأسد، مما يعزّز وضوح الرؤية ويحثك على مواجهة الماضي واستخلاص الدروس

العمل والمهني

يُنصَح بمراجعة أولوياتك خلال النصف الثاني من الشهر، واتخاذ قرارات حاسمة حول المشاريع أو الشراكات في 12 يوليو وما بعده

فرص جديدة تظهر مع احتمال توقيع عقود أو دخول عمل جديد، خاصة نهاية الأسبوع الثاني

المال والموارد

بداية متذبذبة وقد تُواجه مصاريف غير متوقعة.

استقرار وواردات مالية محتملة خلال الأسبوعين الثاني والثالث، مع فرصة لمكسب من تسوية مالية أو بيع شيء لديك

العاطفة والعلاقات

شهر حساس عاطفيًا؛ قد تشهد نضجًا واضحًا في فهمك للعلاقات.

7 يوليو نقطة مهمة لقرارات قلبية واضحة دون نشاط درامي

. تواريخ فلكية مهمة

التاريخ ما ينبغي تمريرـــه

7 يوليو وضوح عاطفي، يوم مناسب للحسم

12 يوليو قرار مهني مهم بانتظارك

15 يوليو فرصة عمل مهنية موعودة

20 يوليو استقرار مالي واضح قادم

28 يوليو اتصال أو لقاء يغير مزاجك وحالك

نصائح عملية

أعطِ نفسك فسحة للتفكير قبل اتخاذ أي قرار كبير.

واظب على المرونة دون التسرع، فالدقة هي سلاحك.

أدّخر احتياطيًا ماليًا، لأن أغسطس قد يحمل تغيّرات.

كن طيبًا مع نفسك: مارس تمارين الاسترخاء مثل التأمل أو المشي للتخفيف من الشحنات النفسية.

خلاصة

برج العذراء في يوليو: شهر حسم وتحول. حان الوقت لتصفية ذهنك، اتخاذ قرارات ناضجة في العمل والمال، وتجهيز نفسك عاطفيًا لبداية جديدة. التفكّر هو مفتاح النجاح، فأنت الأقوى بالتخطيط الحكيم