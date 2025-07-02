هذا الشهر يشير إلى ضغوط في العمل وتُفتح فرص جديدة

القاهرة - الخليج 365
إليك توقعات برج الأسد لشهر يوليو 2025 بشكل مبسّط وواضح:
لمحة عامة
تعد هذه الفترة بتحوّلات قوية وفرص على عدة مستويات. كوكب عطارد retrograde في الأسد يُدفعك لإعادة التفكير والتأمل الذاتي، إضافة إلى قمر جديد في برجك في 24 يوليو يُعزّز شغفك الداخلي ويحثّك على الانطلاق بثقة
العمل والمال
أول الشهر (5–6 و9–10 يوليو) يشير إلى ضغوط في العمل، لكن بعد ذلك يتسارَع الإيقاع وتُفتح فرص جديدة — وظائف، مشاريع حكومية، ومبادرات صحية .
الربح المالي: من المتوقع دخول دخل إضافي أو مكافأة، خصوصًا في النصف الأول وإذا كنت من العشرية الأولى لبرج الأسد، بحسب ليلى عبد اللطيف
العاطفة والعائلة
للأزواج: فرصة لتعزيز العلاقة عبر صراحة وشفافية، مع أجواء رومانسية تلقائية تبرز مع القمر الجديد
للعازبين: جاذبيتك قوية وجذبك لمنح الجدية، لكنك أصبحت أكثر انتقائية بنفسك
الصحة والنفسي
بداية الشهر قد تشعر بطاقة متقلبة، إرهاق مفاجئ أو دفعة حيوية — استغلها بحذر .
عطارد الرجعي يدعوك للتفكير بهدوء وإعادة تقييم الروتين قبل القيام بقرارات كبيرة.
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