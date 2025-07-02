الامارات | في مكتبة محمد بن راشد.. شهر حافل بالموسيقى والقصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن مكتبة محمد بن راشد، خلال يوليو الجاري، مجموعة متميّزة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية وورش العمل التي تجمع بين الإبداع والتعلم واستكشاف عوالم جديدة، في إطار رؤية المكتبة الرامية إلى تعزيز الثقافة والمعرفة وتنمية المهارات لدى مختلف فئات المجتمع.

وتبدأ الفعاليات مع أمسية موسيقية بالتعاون مع وزارة الثقافة، وفرقة الإمارات الموسيقية، إذ يتشارك المسرح الفنانون أحمد الرضوان وسيف العلي وجاسم محمد، بقيادة المايسترو أحمد طه، في رحلة تجمع روائع الأغنية الإماراتية والخليجية في أجواء فنية تنبض بالهوية والتراث.

ومن الموسيقى إلى ورش العمل المتخصصة، حيث تُنظّم ورشة عمل بعنوان «فن الأطالس والخرائط» تركز على تطور تصميم الخرائط عبر العصور، وتقدّم للمشاركين فرصة لتعلم كيفية تصميم الخرائط بأسلوب إبداعي عبر استخدام الرموز والألوان والتكوين الفني، كما تتضمن الورشة استكشاف مجموعة من الأطالس النادرة والخرائط التاريخية الشهيرة، مع تجربة عملية لتصميم خريطة أو صفحة أطلس بأسلوب فني مبتكر.

«حياتنا في الإمارات»

وضمن المبادرة المجتمعية «حياتنا في الإمارات»، التي أطلقها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تُعقد بالتعاون مع صندوق الوطن، ورشة عمل متخصصة، تهدف إلى تدريب المشاركين على كتابة قصصهم الواقعية التي تُجسّد تجاربهم المُلهِمة في الدولة.

وتتناول الورشة أساسيات فن كتابة القصة الواقعية مع توجيه المشاركين إلى صياغة سرد صادق، يعكس ما قدمته لهم دولة الإمارات من فرص في مجالات النجاح والتعليم والتحول الشخصي، إضافة إلى جمع القصص المكتوبة والمحررة في إصدار خاص أو عرضها في معرض قصصي.

أفلام

وتستضيف المكتبة بالتعاون مع شركة «سينيوليو»، أمسية سينمائية تقدّم مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة من مختلف دول العالم، تشمل: الفيلم الإسباني «زميل صف» (2016) من إخراج خافيير ماركو، والفيلم البولندي «انقطاع» (2015) لآدم سوزن، إلى جانب الفيلم المصري الوثائقي «قنّاص» (2022) للمخرج حسام وليد، والفيلم الكوري الجنوبي «دوامة» (2024) من توقيع جاي - وو جانج.

وتُنظّم المكتبة ضمن برنامج «تمكين العقول»، جلسة حوارية لمناقشة كتاب «الشيخ التنفيذي.. دروس في القيادة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم»، للدكتور يسار جرار، الذي يستكشف التطورات المحورية التي شهدتها إمارة دبي، ويكشف عن أسرار التمدن السريع في الإمارة، حيث يقدّم المؤلف تحليلاً معمقاً لأسلوب القيادة الاستثنائي.

أنشطة تفاعلية

وفي إطار برنامجها الصيفي السنوي وبالتزامن مع الإجازة المدرسية، تُنظّم مكتبة محمد بن راشد، البرنامج الصيفي الشامل تحت شعار «صيفنا في المكتبة»، الذي يهدف إلى تحويل المكتبة إلى وجهة ترفيهية وتعليمية نابضة بالحيوية طوال فترة الصيف، وذلك من خلال أنشطة تفاعلية مُلهِمة ومصممة خصيصاً للأطفال واليافعين.

وبالتعاون مع دار كتّاب للنشر سيتم إطلاق كتاب «مدرسة أبي» لمؤلفه محمد جاسم الرّيس، إذ يُعدّ هذا الكتاب تحية وفاء وامتنان لأبٍ كان القدوة والمعلّم، بصمته ومواقفه، قبل كلماته.

واحتفالاً باليوم العالمي للشطرنج، وبعد النجاح الذي حققته بطولة العام الماضي والإقبال اللافت من مختلف الأعمار، تستضيف مكتبة محمد بن راشد مجدداً بطولة الشطرنج الخاطف بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، في فعالية تستهدف تعزيز ثقافة التفكير الاستراتيجي والتخطيط الذهني بين المشاركين.

وتُختتم الفعاليات بجلسة توقيع ومناقشة كتاب «طوايا ومسرحيات أخرى» للكاتب الإماراتي عبدالله صالح الرميثي. ويضم الكتاب مجموعة من النصوص المسرحية باللغة المحكية الإماراتية التي تتناول قضايا اجتماعية وتراثية من البيئة المحلية.

«عدسة نحو السماء»

تقدّم مكتبة محمد بن راشد ضمن برنامج الشهر الجاري ورشة عمل «عدسة نحو السماء» المتخصصة في فن تصوير الفلك والفضاء، إذ سيتعلم المشاركون تقنيات التصوير الليلي والتقاط المشاهد الفلكية، مثل النجوم والمجرات.

. فعاليات الشهر ستُختتم بجلسة توقيع ومناقشة كتاب «طوايا ومسرحيات أخرى» للإماراتي عبدالله صالح الرميثي.