الامارات | المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن الحر: تأقلموا وتوقعوا موجات أشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم (الثلاثاء) أنّ العالم سيضطر إلى التأقلم مع موجات الحر، في حين تشهد أجزاء من أوروبا درجات حرارة مرتفعة في مطلع فصل الصيف.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنّ على الناس أن يتوقعوا في المستقبل موجات حر أكثر تواتراً وشدّة بسبب التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري.

وأشارت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس إلى أنّ شهر يوليو كان تقليدياً الشهر الأكثر حراً في العالم في النصف الشمالي للكرة الأرضية، لكن تسجيل موجات شديدة في هذا الوقت المبكر من الصيف يبقى أمراً استثنائياً على الرغم من أنه ليس غير مسبوق.

وأضافت في مؤتمر صحافي في جنيف أنّ الحرارة الشديدة «تُسمّى على نطاق واسع القاتل الصامت»، لاسيما أنّ الإحصاءات الرسمية لا تعكس عدد القتلى جراءها بشكل كامل، على عكس ظواهر مناخية أخرى مثل الأعاصير.

ورأت نوليس أنّ «كلّ وفاة بسبب الحر لا داعي لها... لدينا المعرفة ولدينا الأدوات ويمكننا إنقاذ الأرواح». وأوضحت أنّ الحرّ الذي تشهده أوروبا ناجم عن نظام ضغط جوي مرتفع حاد. وتابعت: «هذا الأمر يؤدي إلى احتجاز الهواء الساخن الآتي من شمال إفريقيا فوق المنطقة، ويسبب ذلك تأثيراً كبيراً على ما نشعر به وكيف نتصرف».

ويبقى أحد العوامل الرئيسة لموجة الحر، درجات حرارة سطح البحر الاستثنائية في المتوسط.

وذكرت نوليس أنّ هذا الأمر «يعادل موجة حر برية. يشهد البحر الأبيض المتوسط حالياً موجة حر بحرية شديدة، وهذا يميل إلى تعزيز درجات الحرارة القصوى فوق المنطقة البرية».

وقالت المنظمة العالمية إنّ التحذيرات المبكرة وخطط العمل المنسّقة أمران حاسمان لحماية السلامة العامّة. وأشارت إلى أنّه «نتيجة للتغير المناخي الناتج عن النشاط البشري، أصبحت درجات الحرارة القصوى أكثر تواتراً وشدّة. وهذا أمر علينا أن نتعلّم التعايش معه». وأضافت: «ما الذي يمكن أن نتوقعه في المستقبل؟ المزيد ممّا يحدث، بل أسوأ منه».