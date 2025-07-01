الامارات | لإنقاص الوزن.. 6 مشروبات «سحرية» قبل النوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من السمنة، ومنهم من يرغب في إنقاص وزنه للمساعدة في علاج هذه الحالة، بينما يسعى آخرون إلى ذلك لتحسين لياقتهم البدنية.

وقد تتطلب رحلة إنقاص الوزن الكثير من المال والجهد، بدءاً من فواتير الصالات الرياضية وصولاً إلى أنشطة أخرى باهظة الثمن.

لكن هناك مشروبات قد تساعدك على التخلص من زيادة الوزن من دون كل هذا الجهد، وفق ما ذكره موقع «ذا هيلث سايت».

وذكر الموقع أن هناك 6 مشروبات يمكن تناولها قبل النوم لتعزيز عملية الأيض، وحرق الدهون أثناء النوم، كما تُساعد على إدارة الوزن بشكل أسرع وطبيعي، تتمثل في:

1-شاي البابونغ

يُعد شاي البابونغ من أفضل المشروبات التي يُمكنك تناولها قبل حلول الليل لإنقاص الوزن، إذ يُعرف بتأثيره المُهدئ.

ويُمكن لشاي البابونغ أن يُساعدك على تحسين جودة نومك، وهو أمرٌ بالغ الأهمية للتحكم في الوزن. كما قد يُظهر تأثيراً لخصائص تُساعد على تنظيم سكر الدم، وربما تُساعد على إنقاص الوزن.

2-الحليب الدافئ

شرب كوب من الحليب الدافئ الغني بالكالسيوم لا يُقوي عظامك فحسب، لكنه مصدر غني بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يتحول إلى ميلاتونين، مما يُساعد على النوم.

ويُعرف الحليب باحتوائه على البروتين، الذي قد يُساعد في إصلاح العضلات والشعور بالشبع.

3-مخفوق بروتين الصويا

يُعد مخفوق بروتين الصويا من أفضل مشروبات إنقاص الوزن، فهو مصدر جيد للبروتين.

ويُعرف مخفوق بروتين الصويا بأنه يُحفز إنتاج بروتين العضلات أثناء النوم. ويُمكن أن يُساعد هذا على حرق الدهون، كما يُعزز الشعور بالشبع، مما يُساعد على تقليل الرغبة في تناول الطعام ليلاً.

4-شاي القرفة

شاي القرفة من المشروبات الصيفية الشهيرة، المعروف بقدرته على تعزيز عملية الأيض، وحرق الدهون بشكل كبير. ومن المعروف أن شرب شاي القرفة قبل النوم يُساعد على تسريع عملية الأيض، وربما يُساعد على إنقاص الوزن.

5-الكفير

يُعدّ الكفير من المشروبات الأقل شهرة، لكنه سهل التحضير، ويُعدّ حلاً مثالياً لخسارة الوزن. يُعرف هذا المشروب المصنوع من الحليب المُخمّر بغناه بالبروبيوتيك والبروتين، مما يُساعد على الهضم ويُعزز الشعور بالشبع.

كما يُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ويدعم صحة الأمعاء، وكلاهما يُساهم في خسارة الوزن.

6-عصير العنب

لا يُمكن الاستغناء عن عصير العنب خلال البحث عن نظام غذائي متكامل لخسارة الوزن، فهو معروف بقدرته على حرق الدهون. وحتى كوب صغير من عصير العنب قبل النوم قد يُساعدك على تحسين جودة نومك، وقد يُساعد في حرق الدهون.

ويحتوي العنب على مادة الريسفيراترول، التي ارتبطت بفوائد صحية مُتنوعة، بما في ذلك التحكم في الوزن.