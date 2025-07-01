الامارات | ترامب يروج لعطره الجديد.. «النصر 45-47»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إطلاق مجموعة جديدة من العطور التي تحمل اسم «النصر 45-47».

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": عطور ترامب هنا.. يطلق عليهم «النصر 45-47» .. عطور تتمحور حول الفوز والقوة والنجاح - للرجال والنساء".

وأضاف: "أحضر لنفسك زجاجة، ولا تنس الحصول على واحدة لأحبائك أيضا.. استمتع، استمتع، واستمر في الفوز!".

وأشار ترامب للموقع الذي يعرض منتجاته.