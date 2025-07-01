الامارات | 20 ألف زائر لمهرجان خورفكان للمانجو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد نجاحها في استقطاب أكثر من 20 ألف زائر، اختتمت أول من أمس في مركز إكسبو خورفكان الدورة الرابعة من مهرجان خورفكان للمانجو 2025 الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة والمجلس البلدي لمدينة خورفكان وبلدية مدينة خورفكان، تحت شعار «المانجو ثمرتنا ثروتنا».

وحقق المهرجان، الذي استمر ثلاثة أيام، نجاحاً استثنائياً باستقطابه أكثر من 20 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها، بزيادة بلغت 100% مقارنة بدورة العام الماضي، وبإجمالي مبيعات وصل إلى أكثر من مليون درهم، بمشاركة ما يزيد على 40 مزارعاً، وعدد من الشركات المتخصصة في الزراعة والتسميد إلى جانب وفود من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وباكستان وأوغندا.

وشهد المهرجان عرض أكثر من 150 صنفاً من أنواع المانجو المحلية الفاخرة، وأتاح للزوار التعرف إلى أبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها خورفكان والمنطقة الشرقية.

وأشاد المشاركون وممثلو وفود السعودية وسلطنة عمان وباكستان وأوغندا بمستوى التنظيم المتميز للمهرجان وما وفره من فرص لتبادل الخبرات بين مزارعي المانجو. وأكدوا أن الحدث جسد منصة مثالية للاطلاع على تجارب مختلفة في رعاية أشجار المانجو في البيئات المتنوعة، وكيفية تحسين الإنتاج، والاستفادة من ثمرة المانجو في الصناعات الغذائية المتنوعة.