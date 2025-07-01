الامارات | 3 مخيمات صيفية تمزج بين التراث والابتكار في بيت الحكمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد بيت الحكمة في الشارقة لإطلاق مخيمه الصيفي في حلّة جديدة تجمع بين المتعة والمعرفة خلال يوليو الجاري وأغسطس المقبل، بعد النجاح اللافت والإقبال الاستثنائي الذي حققته فعاليات العام الماضي، وذلك من خلال ثلاث نسخ تفاعلية تستهدف تنمية مهارات المشاركين في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، والفنون، والتفكير الإبداعي، ضمن بيئة محفزة على الاكتشاف والابتكار.

وتركز النسخ الثلاث من المخيم على فئة الأطفال واليافعين والشباب عبر برامج وأنشطة متنوعة تتضمن القصص التفاعلية، والتجارب التطبيقية، وأنشطة الفنون والحرف اليدوية، والألعاب المعرفية التي تمزج بين التعلم والتسلية بأسلوب ملهم ومشوق.

وأكدت المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، مروة العقروبي، أن مبادرة المخيمات أصبحت من ركائز برامج بيت الحكمة. وقالت: «لاشك أن تراثنا العربي زاخر بالحكايات والرموز الثقافية التي لايزال تأثيرها حاضراً وعابراً للأجيال، وتقديمها اليوم بأساليب العصر وتقنياته يمنح الأجيال الجديدة فرصة للتعرف إلى تاريخنا الأدبي بلغة يفهمها ويعيشها». وأضافت: «في ظل العزلة التي تفرضها الشاشات على أبنائنا، نحرص على توفير بيئة واقعية تعيد لهم التواصل المباشر مع محيطهم، وتمنحهم فرصة لتجربة الحياة بكل تفاصيلها. وتشكل هذه المخيمات مساحة تفاعلية تنمي مهاراتهم، وتغرس فيهم قيم التعاون والمبادرة، وتسهم في بناء جيل قادر على الموازنة بين المعرفة والمتعة، والأصالة والمعاصرة».

وينطلق المخيم الأول تحت عنوان «كَـلِيلَة ودِمْنَة» خلال الفترة من السابع إلى 31 يوليو الجاري، ويستهدف الأطفال من عمر ستة إلى 12 عاماً، مستلهماً أنشطته من الحكايات الخالدة التي ترجمها عبدالله بن المقفع إلى العربية. ويقدم المخيم هذه القصص التراثية بأسلوب عصري من خلال عروض مسرحية مشوقة مثل «الأسد والثور» و«محاكمة دِمْنَة»، وعروض ظل مستوحاة من «القرد والسلحفاة» و«التاجر والببغاء» وغيرها، إلى جانب فقرات موسيقية وعروض للدُمى اليدوية.

وينطلق المخيم الثاني خلال الفترة نفسها تحت عنوان «مخبر الجزري»، مستهدفاً الأطفال واليافعين من عمر ستة إلى 15 عاماً، ضمن تجربة تعليمية تفاعلية تجمع بين التكنولوجيا والسرد القصصي من خلال ورش مصمّمة لتنمية التفكير المنهجي والمهارات التطبيقية.

أما المخيم الثالث فمخيم الشباب، الذي ينطلق في يوليو وأغسطس، ويتضمن برنامجاً متكاملاً يجمع بين الفنون والابتكار والمهارات الحياتية، ضمن بيئة تعليمية تفاعلية تهدف إلى تحفيز الإبداع، وتمكين المشاركين من استكشاف قدراتهم وتطوير ذواتهم بأساليب عملية معاصرة.

• المخيمات تنظم خلال يوليو الجاري وأغسطس المقبل.