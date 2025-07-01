الامارات | أطفال يتلقون السنع «في حضن الجدة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة مبادرة «اختصاصي سنع إماراتي»، تحت شعار «في حضن الجدة مودة تحمي وحكاية تبني»، وتقدمها مجموعة من الأمهات والجدات من برنامج «العلم نور»، اللاتي أنجزن التعليم في فصول محو الأمية. وحرصت مجموعة من الأمهات اللواتي كان لديهن طموح في الاستمرار بالتعلُّم أو بالتعليم على نقل خلاصة تجاربهن وخبراتهن للآخرين، فكانت مبادرة «اختصاصي سنع إماراتي»، والتي انطلقت في عيد الأضحى الماضي.

وتتيح المبادرة للكبيرات متابعة نشاطهن بعد انتهائهن من فصول التعليم، وتمكينهن من دور فاعل في المجتمع عبر نقل التراث والقيم الإماراتية للأطفال بطريقة تفاعلية.