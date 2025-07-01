الامارات | رحلة في مدينة خلابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوت دبي تصحب زوارها في رحلات شديدة الخصوصية، للاستمتاع بالنسيم ورذاذ الموج الذي يرطب الأجواء، ويخفف من حرارة الطقس، انطلاقاً من هذا المرسى الذي يعد محطة جمالية، يتيح الفرصة للراغبين في إلقاء نظرة بانورامية على معالم المدينة، التي تستقطب السياح من جهات العالم المختلفة، وتبهرهم بالجولات التي لا تشبه سواها، بين مرافقها ووجهاتها الخلابة، براً وبحراً.. وحتى جواً.