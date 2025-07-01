الامارات | براد بيت يعيد أمجاده.. فيلم «فورمولا 1» يتصدر شباك التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر فيلم «إف 1: ذي موفي» (فورمولا 1) من بطولة براد بيت في دور سائق فورمولا مخضرم، يُمنح فرصة أخيرة لإعادة أمجاده، شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، محققاً إيرادات بلغت 55.6 مليون دولار، وفق تقديرات متخصصين في قطاع السينما، أول من أمس.

وقال ديفيد أ. غروس، من شركة «فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش» إن «هذه افتتاحية رائعة لفيلم أصلي من نوع الدراما والحركة الرياضية»، مشيراً إلى أن فيلم السباقات من إنتاج «أبل» و«وارنر براذرز» نال إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء.

وتراجع فيلم «هاو تو تراين يور دراغون»، النسخة الجديدة من الفيلم الشهير الصادر سنة 2010 من إنتاج «يونيفرسال» و«دريم ووركس أنيميشن»، إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 19.4 مليون دولار، وفق أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز».

ويروي الفيلم العائلي قصة رجل من الفايكينغ يُدعى هيكاب (مايسون ثيمز)، يُكوّن صداقة مع التنين «توثليس».

وفي المركز الثالث، جاء أحدث فيلم أصلي من إنتاج ديزني/بيكسار أنيميشن، «إيليو»، مع إيرادات بلغت 10.7 ملايين دولار في الولايات المتحدة وكندا.

ويدور الغيلم حول «إيليو»، وهو صبي صغير تعتقد كائنات فضائية خطأ بأنه سفير للأرض بين المجرات. ويضم طاقم التمثيل الصوتي الممثلة الحائزة جائزة أوسكار زوي سالدانيا.

وحقق «ميغان 2.0» وهو الجزء الثاني من فيلم صادر عن شركة «يونيفرسال» عام 2022 يتناول قصة دمية قاتلة، انطلاقة مخيبة للآمال، إذ اكتفى بالمركز الرابع مع إيرادات بلغت 10.2 ملايين دولار.

وقال غروس: «أثارت فكرة دمية روبوت بشرية بحجم طفل تعمل بالذكاء الاصطناعي اهتماماً كبيراً في المرة الأولى، لكن هذا الاهتمام تبدد».

في المركز الخامس، جاء فيلم «توينتي إيت ييرز ليتر» من إنتاج «كولومبيا بيكتشرز»، مع عائدات بلغت 9.7 ملايين دولار.

وحظي الفيلم الذي أخرجه داني بويل بإشادات كثيرة من النقاد والجمهور، وهو الجزء الثالث من سلسلة انطلقت عام 2002 بعنوان «28 دايز لايتر».

وتالياً بقية الأعمال في قائمة الأفلام الـ10 الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6 - «ليلو أند ستيتش» (6.9 ملايين دولار).

7- «ميشن إيمباسيبل - ذي فاينل ريكونينغ» (4.2 ملايين دولار).

8- «ماتيرياليستس» (3 ملايين دولار).

9- «باليرينا» (2.1 مليون دولار).

10- «كاراتيه كيد: ليجندز» (مليون دولار).

• 55.6 مليون دولار إيرادات فيلم «إف 1» خلال انطلاقته الأولى في أميركا الشمالية.