الامارات | «الإمارات للمكتبات» تستعرض تجربتها في مؤتمر دولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في فعاليات المؤتمر الدولي الذي نظمته الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف تحت عنوان: «مؤسسات المعلومات وحفظ التراث الوثائقي والشفاهي وإتاحته في ظل التحولات الرقمية».

وجاءت مشاركة الجمعية بهدف تعزيز حضورها الإقليمي والدولي، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة، وتقديم تجربة المكتبات الإماراتية في مجال التحول الرقمي وحفظ التراث المعلوماتي.

وعلى هامش المؤتمر، زار وفد الجمعية مكتبة الإسكندرية، حيث كان في استقبالهم مدير المكتبة الدكتور أحمد زايد، الذي رحّب بالوفد واصطحبه في جولة تعريفية للاطلاع على أبرز أقسام المكتبة ومقتنياتها النادرة.

وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتبادل المهني والمعرفي بين الجانبين، بما يعزز الشراكة بين المؤسسات المعرفية في البلدين.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، فهد علي المعمري: «تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر من منطلق إيماننا بأهمية الحضور الفاعل في المحافل المهنية العربية، وبناء علاقات تعاون استراتيجية مع مؤسسات المعلومات والمكتبات في المنطقة».