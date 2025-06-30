الامارات | علماء من 5 دول تفرغوا لمراقبتها .. لماذا تنام القطط على جانبها الأيسر؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضى علماء من خمس دول ساعات طويلة يشاهدون مقاطع فيديو لقطط على الإنترنت. ثم أكدوا أنهم توصلوا إلى اكتشاف علمي مهم.

فقد توصل باحثون من جامعة باري ألدو مورو الإيطالية وجامعة الرور في بوخوم وكلية الطب في هامبورغ، بالتعاون مع باحثين آخرين من ألمانيا وكندا وسويسرا وتركيا، إلى اكتشاف مثير بعد تحليلهم لمئات مقاطع الفيديو للقطط المنزلية، حيث لاحظوا أن هذه القطط تفضل النوم على جانبها الأيسر في أغلب الأحيان، ليس لأن هذه الوضعية أكثر راحة فحسب، بل لأنها تقدم ميزة تطورية تمكن القطط من الاستيقاظ السريع وتقييم الموقف بفعالية - سواء كان الوافد صديقا أو عدوّا أو مجرد وقت تناول الطعام.

وكشفت دراسة 408 مقاطع فيديو للقطط أثناء نومها (لمدة لا تقل عن 10 ثوانٍ في كل مرة) أن حوالي ثلثيها يختار النوم على الجانب الأيسر. ومن المعروف أن القطط تنام ما بين 12 إلى 16 ساعة يومياً. ورغم أن القطط تُصنف كحيوانات مفترسة بطبيعتها، إلا أنها تظل عرضة للخطر أثناء النوم، مما يجعلها بحاجة دائمة إلى الاستعداد للاستيقاظ والرد الفوري عند أي تهديد محتمل. وهنا يبرز الدور الدقيق للدماغ في هذه الآلية الوقائية.

يرتبط الجانب الأيسر من الجسم بالنصف الأيمن من الدماغ - المسؤول عن إدراك التهديدات والتوجه المكاني وتنسيق الحركات السريعة. وعندما تنام القطة على جانبها الأيسر، تستيقظ والنصف الأيمن من دماغها في حالة نشطة، مما يمكنها من تحديد موقعها في المكان والاستجابة بسرعة أكبر - سواء كان ذلك عند مواجهة مفترس، أو مطاردة فريسة، أو حتى مجرد سماع صوت مفاجئ.

وحسب "روسيا اليوم" يوضح البروفيسور أونور غونتوركون، أحد المشاركين في الدراسة، أن هذا التفضيل في وضعية النوم قد يكون ناتجا عن الانتقاء التطوري. فالنوم على الجانب الأيسر يزيد من فرص البقاء على قيد الحياة، سواء في البرية أو في المنزل، حيث تبقى الغرائز الأساسية نفسها فعالة رغم الظروف الآمنة التي تعيش فيها القطط الأليفة.

ويُذكر أن الباحثين اعتمدوا في دراستهم على مقاطع فيديو أصلية دون أي تعديل أو عكس للصورة، وذلك بهدف توثيق السلوك الطبيعي للقطط المنزلية بدقة قصوى.