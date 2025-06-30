الامارات | ماهي فوائد الخضراوات الورقية على صحة القلب؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر الخضراوات الورقية والأعشاب واحدة من أكثر مجموعات الخضار فائدة من الناحية الصحية.

وأظهرت دراسة علمية حديثة أن تناول الخضروات الورقية يوميا له فوائد جيدة على صحة القلب والأوعية الدموية.



وأشارت مجلة " European Journal of "Nutrition إلى دراسة مشتركة أجراها علماء من أستراليا والدنمارك بينت أن تناول ما يعادل نصف كوب من بعض الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والملفوف أو البروكلي يوميا يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.



وتبعا للمجلة أجرى الدراسة باحثون من جامعة إديث كوان وجامعة غرب أستراليا والمعهد الديناركي لأمراض السرطان، وقاموا خلالها بدراسة تأثير فيتامين K1، المتواجد بكثرة في الخضراوات الورقية الخضراء على الصحة.

وأظهرت النتائج أن الاستهلاك المنتظم لهذا الفيتامين يرتبط بانخفاض سُمك جدران الشرايين السباتية - وهو مؤشر رئيسي على تصلب الشرايين - مما يؤدي بدوره إلى انخفاض عام في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.



أشارت الدراسة إلى أن مجرد زيادة طفيفة في مستويات فيتامين K1 - تبلغ حوالي 30% فوق الكميات الموصى بها حاليا - تحدث تأثيرا إيجابيا واضحا على صحة الأوعية الدموية.



وأوضحت الباحثة الرئيسية، مونتانا دوبوي، من جامعة إديث كوان، أن "هذه الخضراوات يسهل دمجها في النظام الغذائي اليومي، وفوائدها تتجاوز صحة القلب، حيث يساهم فيتامين K أيضا في تعزيز صحة العظام".



ويرى القائمون على الدراسة أن النتائج التي توصلوا إليها قد تلهم خبراء الصحة والتغذية لتطوير أنظمة غذائية مخصصة لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والشرايين.