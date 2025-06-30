الامارات | السجن المؤبد لكويتي زرع الماريغوانا داخل شقته وحوّل أرباحه إلى ذهب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بالسجن المؤبد على مواطن كويتي متهم بزراعة وتخزين الماريغوانا داخل شقته في منطقة سلوى، في واحدة من أقسى العقوبات المرتبطة بتجارة المخدرات في البلاد.

وفي التفاصيل، باشرت الأجهزة الأمنية إجراءات الضبط بعد ورود معلومات تفيد بقيام شخص بتحويل شقته الخاصة إلى مقر لزراعة وترويج مادة الماريغوانا المخدرة.

وبعد المداهمة ، تمكّن رجال المباحث من ضبط المتهم داخل شقته، حيث عُثر بحوزته على 45 شتلة من نبتة الماريغوانا، بالإضافة إلى 4 كيلوغرامات جاهزة للترويج، وكميات ضخمة من المواد الثمينة.

وأسفرت عملية التفتيش كذلك عن العثور على 37 كيلوغراماً من السبائك الذهبية والمعادن الثمينة، ومبالغ مالية كبيرة يُعتقد أنها ناتجة عن نشاطه غير المشروع، فضلًا عن أكياس تعبئة معدّة للتوزيع، ما يعزز من فرضية تورطه في شبكة ترويج واسعة النطاق.

وخلال التحقيقات، أقرّ المتهم بأنه تعلّم تقنيات زراعة الماريغوانا أثناء دراسته خارج البلاد، مستغلًا خبرته في إنشاء بيئة زراعية مغلقة داخل شقته لإنتاج كميات كبيرة من المادة المخدرة، كما اعترف بأنه كان يتعمّد تحويل الأموال التي يحصل عليها من الإتجار إلى سبائك ذهبية وفضية لتضليل الجهات الرقابية وتجنّب الشبهات.

وأوضح المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة والمحكمة، أنه كان يحصل على بذور الماريغوانا عبر الشراء من منصات على شبكة الإنترنت، ويتم شحنها إليه جوياً بطرق يصعب تعقبها.

ورأت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الكمية المضبوطة وظروف الواقعة تؤكد تعمُّد المتهم الاتجار والترويج للمخدرات، إلى جانب استخدام وسائل متطورة لإخفاء نشاطه الإجرامي، ما استوجب توقيع أقصى عقوبة ممكنة، حفاظاً على الأمن المجتمعي وردعاً لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن البلاد.