الامارات | رجل يشكو امرأة تزوجته من دون علمه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أُلقت الشرطة الأمريكية القبض على كريستين ماري سبيرمان 36 عامًا وحجزتها في سجن مقاطعة ماكلينان بعدما تبين أنها تزوجت صديقها السابق في مراسم رسمية دون علمه.

وصرح كوري مارتن، قائد شرطة بيفرلي هيلز، أن مكتبه تلقى اتصالًا من رجل يبلغ من العمر 42 عامًا يوم الجمعة، قال فيه إنه عثر على طرد من حبيبته السابقة في منزله يحتوي على نسخة من شهادة زواج تُثبت زواجه منها رغم عدم موافقته.

وأبلغ الضحية الشرطة أنه كان على علاقة بالمشتبه بها، وأنهما حصلا على رخصة زواج حوالي 2 يونيو، لكنهما انفصلا قبل الزفاف. وأوضح مارتن أن التحقيق خلص إلى أن المرأة أقنعت قسًا بإثبات الزواج دون حضور العريس. وأضاف أنها توجهت بعد ذلك إلى مكتب كاتب المقاطعة وقدمت الشهادة التي تثبت الزواج.

وأضاف مارتن أنه بمساعدة إدارة شرطة هيويت، تم تحديد مكان المشتبه بها في منزلها بالقرب من هيويت، حيث حصلت الشرطة على مذكرة توقيف بتهمة المطاردة من الدرجة الثالثة، واحتجزت سبيرمان.