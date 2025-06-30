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الامارات | «برج خليفة».. وجهة المصورين المفضّلة     

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | «برج خليفة».. وجهة المصورين المفضّلة      1/2
  • الامارات | «برج خليفة».. وجهة المصورين المفضّلة      2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد برج خليفة أطول مبنى في العالم، وتحفة نادرة بين التصاميم الهندسية العالمية وعمارات الأرض قاطبة، حيث أعلى نقطة بلغتها يد البنّائين (يبلغ ارتفاعه 828 متراً).. وتتعدد التقاطات المصورين للبرج، حسب زاوية الرؤية وبُعد العدسة والظل والضوء، لكنه يظل دائماً وجهة المصورين المفضّلة، وهنا جاءت هذه الصورة لتوائم بين خضرة الطبيعة وسحرها وبساطتها، وحداثة العمران وارتفاعه الشاهق.

وتتميز قاعدة البرج بتصميم مستوحى من زهرة الزنبق الصحراوية، وعند قاعدته يجد الزوار وجهات عديدة للترفيه وتناول الطعام، والتقاط الصور التذكارية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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