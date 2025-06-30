الامارات | «روبوتات» تنال إعجاب الجماهير في مباريات كرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في الوقت الذي لم ينجح المنتخب الصيني لكرة القدم للرجال في إثارة حماس الجماهير إلى الحد المأمول في السنوات الأخيرة، نالت فرق الروبوتات البشرية إعجاب الجماهير في بكين، بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة فيها أكثر من أي مهارات رياضية مثبتة.

وتنافست أربعة فِرَق من الروبوتات البشرية في مباريات كرة قدم ذاتية التحكم بالكامل، (ثلاثة ضد ثلاثة)، مدعومة بالكامل بالذكاء الاصطناعي، مساء أول من أمس، في العاصمة الصينية، في ظاهرة هي الأولى من نوعها في الصين، في بروفة لدورة ألعاب الروبوتات البشرية العالمية، المقررة إقامتها في بكين.

ووفقاً للمنظمين، فإن جميع الروبوتات المشاركة عملت بشكل مستقل تماماً، باستخدام استراتيجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من دون أي تدخل أو إشراف بشري.

وبفضل أجهزة الاستشعار البصرية المتقدمة، تمكنت الروبوتات من تحديد موقع الكرة، والتنقل في الملعب برشاقة، كما أن تصميمها يسمح لها بالوقوف على قدميها بعد السقوط، لكن كان لايزال يتعين على طاقم مخصص حمل العديد من هذه الروبوتات إلى خارج الملعب على محفات، ما زاد من واقعية التجربة.

وتكثّف الصين جهودها لتطوير روبوتات بشرية تعمل بالذكاء الاصطناعي، عبر المسابقات الرياضية، مثل سباقات الماراثون والملاكمة وكرة القدم، كأرضية اختبار واقعية.