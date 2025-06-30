الامارات | رحلة الدُمى الضخمة إلى لندن

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شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة الدُمى الضخمة إلى لندن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دمى حيوانات بالحجم الطبيعي في مشروع «القطعان» الفني، تشارك في حديقة بوترز فيلد لدى وصولها إلى لندن، أول من أمس، وكانت هذه الحيوانات المصنوعة من الورق المقوى قد انطلقت من كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في رحلتها العالمية لتسليط الضوء على الحيوانات المتضررة في المناطق التي تعاني التغير المناخي.
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