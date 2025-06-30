الامارات | شيرين وماجدة الرومي تختتمان مهرجان موازين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُسدل الستار على الدورة الـ20 لمهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب، أول من أمس، بحفل للمغنية المصرية شيرين عبدالوهاب، وآخر للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي.

وحضر حفل شيرين بمسرح النهضة المخصص للموسيقى الشرقية، جمهور كبير، حيث غنت الفنانة المصرية مجموعة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور ورددها معها.

بدأت بأغنية «نساي»، كما غنت «على بالي» و«أنا مش بتاعة الكلام ده» و«لا أنا جاي أقولك»، وأدت أغنية «ألف ليلة وليلة» لأم كلثوم، وتحت إلحاح الجمهور غنت «بتمنى أنساك».

وقبلها صعد إلى مسرح النهضة المغني اللبناني محمد شاكر، ابن الفنان فضل شاكر، الذي أطرب الجمهور بباقة من الأغاني الشرقية، وتمنى أن تنتهي مصاعب والده قريباً، وأن يعود إلى جمهوره.

وعلى مسرح محمد الخامس، أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي آخر سهرات المهرجان هذا العام، واستقبلها الجمهور استقبالاً حاراً.

يذكر أنه تم فرض قيود على التغطية الصحافية للحفل، ما أثار غضب عدد من وسائل الإعلام المغربية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الأمر نفسه الذي تكرر سابقاً في حفل العراقي كاظم الساهر، يوم الخميس.

ولاقت هذه الدورة من المهرجان إقبالاً جماهيرياً كبيراً، لاسيما من العائلات، نظراً لتزامنها مع انتهاء العام الدراسي، حيث كان المهرجان يتعرض دائماً للانتقاد بأنه يتزامن مع موسم الامتحانات في المغرب.

ويوم الجمعة، استقطب حفل الفنان والموسيقي المغربي أمين بودشار عدداً ضخماً من الحضور، قدّره المنظمون بنحو 200 ألف.

ويعد مهرجان موازين، الذي تأسس عام 2001، من أشهر المهرجانات الموسيقية في المغرب وشمال إفريقيا، وتنظمه سنوياً جمعية مغرب الثقافات، واستقطب منذ انطلاقته أكبر نجوم الغناء في العالمين الغربي والعربي، من بينهم بريتني سبيرز وستينج وإلتون جون ووردة الجزائرية وجورج وسوف وميادة الحناوي وراغب علامة وهاني شاكر.

• حفل الفنان المغربي أمين بودشار استقطب عدداً ضخماً من الحضور قدّره المنظمون بنحو 200 ألف.