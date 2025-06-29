نصائح لا غنى عنها قبل صبغ شعرك في المنزل.. دليلك للون مثالي دون أخطاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 01:23 مساءً - تلوين الشعر في المنزل قد يبدو خطوة جريئة وممتعة، فهو يمنحك شعوراً بالتجديد والتحكم الكامل بإطلالتك من دون الحاجة للذهاب إلى صالون التجميل. ومع ذلك، فإن هذه المغامرة التجميلية تحتاج إلى وعي ودقة؛ حتى لا تتحول إلى تجربة غير مُرضية أو تلحق الضرر بخصلاتك.

في كل مرة تمسكين فيها بعلبة صبغة، تذكري أنك لا تغيرين فقط لون شعرك، بل تضفين لمسة على شخصيتك، تترجم إحساسك الداخلي إلى مظهر خارجي. لذلك، من المهم أن تكون خطواتك مدروسة، بدءاً من اختيار اللون المناسب، وصولاً إلى طريقة التطبيق والعناية بالشعر بعد الصبغة.

في هذا المقال، أقدم لك دليلاً متكاملاً من النصائح المهمة عند صبغ شعرك في المنزل، وتحقيق نتيجة تضاهي صالونات التجميل، مع الحفاظ على صحة وجمال شعرك.

اختيار اللون المناسب لبشرتك

اختيار لون الصبغة على حسب نوع البشرة



اختيار اللون لا يجب أن يكون عشوائيا أو فقط بناء على الصور الموجودة على العبوة بل على نوع البشرة:

إن كانت بشرتك باردة (بها تدرجات وردية أو زرقاء)، اختاري ألواناً باردة مثل البني الرمادي، الأشقر الرمادي، أو الأسود المزرق.

أما إن كانت بشرتك دافئة (بها تدرجات ذهبية أو زيتونية)، فالألوان الدافئة مثل الأشقر الذهبي، البني العسلي، أو الأحمر النحاسي ستكون الأنسب.

لا تنسي اختبار اللون على خصلة صغيرة من الشعر قبل تطبيقه على الرأس بالكامل، لتجنب المفاجآت.

اختبري الحساسية أولاً

من أهم الخطوات التي تغفل عنها الكثيرات، اختبار الحساسية (Patch Test) قبل صبغ الشعر.

طبقي كمية صغيرة من الصبغة خلف أذنك أو على الساعد وانتظري 48 ساعة.

إذا شعرت بحكة، حرقة، احمرار أو تورم، لا تستخدمي الصبغة إطلاقاً.

هذا الإجراء البسيط قد يقيك من تفاعلات جلدية مزعجة أو خطيرة.

لا تصبغي شعرك وهو نظيف جداً

الشعر النظيف جداً قد يتعرض للتحسس من المواد الكيميائية في الصبغة.

من الأفضل صبغ الشعر بعد يومين من غسله؛ لأن الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس تشكل طبقة حماية ضد التحسس.

تجنبي استخدام بلسم أو ماسكات قبل الصبغة؛ لأنها قد تؤثر على امتصاص اللون.

قسمي شعرك جيداً

وضع الصبغة بداية من الجذور وحتى الأطراف

استخدمي مشبكاً لتقسيم الشعر إلى 4 أجزاء على الأقل، حتى تتمكني من توزيع الصبغة بالتساوي. ابدئي من الجذور ثم اسحبي اللون إلى الأطراف، خاصة إن كانت هذه أول مرة لك. استخدمي فرشاة مخصصة أو عبوة مزودة بفوهة دقيقة لتسهيل التوزيع.

التزمي بتوقيت الصبغة

لا تزيدي الوقت المحدد على العبوة معتقدة أن اللون سيصبح أقوى، فهذا قد يضر الشعر.

تابعي التوقيت بدقة باستخدام منبه أو مؤقت، واحرصي على شطف الشعر مباشرة عند انتهاء الوقت.

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احمي بشرتك وملابسك

ضعي فازلين على حدود الجبهة، الرقبة، الأذنين وخلف الأذنين لتجنب تلطخ الجلد.

ارتدي قميصاً قديماً أو غطاء خاصاً، واستخدمي القفازات الموجودة في العبوة لحماية يديك.

غطي الأرض بمنشفة أو قطعة قماش لتفادي البقع.

الاهتمام بعد الصبغة لا يقل أهمية

استخدام شامبو وبلسم مخصصين للشعر المصبوغ



بعد تلوين شعرك، يحتاج إلى روتين عناية خاص:

استخدمي شامبو وبلسماً مخصصين للشعر المصبوغ، فهما يحتويان على تركيبات لطيفة تحفظ اللون وتمنع التلاشي. لا تغسلي شعرك بالماء الساخن جداً؛ لأنه يسرع من زوال اللون. استخدمي ماسكات مرطبة مرة أسبوعياً، وابتعدي عن أدوات التصفيف الحرارية قدر الإمكان في الأيام الأولى.

لا تلوني شعرك بشكل متكرر

تكرار الصبغة بفواصل زمنية قصيرة قد يتلف الشعر، ويجعله باهتاً ومتكسراً.

اتركي على الأقل 6 إلى 8 أسابيع بين كل صبغة وأخرى، وركزي في تلك الفترة على تغذية الشعر وحمايته من الجفاف والتكسر.

ألوان جريئة؟ جربي أولاً الصبغات المؤقتة

إذا كنت ترغبين في تجربة لون غير اعتيادي مثل الأزرق أو الوردي، فابدئي بمنتجات التلوين المؤقت أو شبه الدائم.

هذه الأنواع تزول بعد عدة غسلات، وتتيح لك فرصة التجربة من دون التزام دائم.

استشيري مختصة عند التردد