الامارات | مؤسس «أمازون» يدخل القفص الذهبي بحفل كلف 50 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام مؤسس «أمازون» جيف بيزوس، ومقدمة البرامج التلفزيونية السابقة لورين سانشيز، حفل زفافهما الفخم الذي اختتم أمس بحضور مجموعة من الأثرياء والمشاهير، على إحدى جزر البندقية، بعيداً من عيون الجمهور والمتظاهرين، وقدرت وزارة السياحة الإيطالية، الجمعة، النفقات المباشرة لجيف بيزوس وزوجته المستقبلية بما يجاوز 50 مليون دولار (183.5 مليون درهم) لهذا الحفل الذي استحوذ على اهتمام وسائل الإعلام الإيطالية.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن بيزوس البالغ 61 عاماً، وسانشيز البالغة 55 عاماً، تبادلا عهود الزواج في حفل أقيم في جزيرة سان جورجيو ماجوري، قبالة ساحة سان ماركو، وارتدى المشاركون فيها ثياب السهرة الرسمية. واستُهلت المراسم بأغنية أدّاها ماتيو بوتشيلي، نجل مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، بحسب المعلومات للتقارير.

وأعدّ الشيف فابريزيو ميلينو، الحائز نجمة ميشلان، عشاء الزفاف، بينما صنع الكعكة شيف الحلويات الفرنسي سيدريك غروليه، بحسب صحيفة «كورييري ديلا سيرا».

ونشرت لورين سانشيز على حساب بعنوان laurensanchezbezos، عبر منصة «إنستغرام»، صورةً لها بفستان زفاف أبيض مع جيف بيزوس، مع أنهما متزوجان مدنياً في الولايات المتحدة.

وشكّل الحفل تتويجاً لأنشطة متواصلة منذ نحو أسبوع، شهدت خلاله البندقية توافد كبار الشخصيات في يخوت وطائرات خاصة، في حين لاتزال الوجهة السياحية الإيطالية منقسمة بشأن تأثير هذا الحدث الضخم على صورة المدينة المزدحمة بالزوار.

وكانت ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب، والملكة رانيا، وكيم كارداشيان وشقيقتها كلوي، وكيندال وكايلي جينر، ونجم كرة القدم الأميركية توم برايدي، ومقدمة البرامج التلفزيونية أوبرا وينفري، وبيل غيتس، من بين الضيوف الذين رصدهم مصورو وكالة فرانس برس على قنوات المدينة.

وسيتبرع جيف بيزوس، الذي يمتلك أسهماً في «أمازون» تُقدر قيمتها بنحو 215 مليار دولار، بمبلغ ثلاثة ملايين يورو لجمعية حماية البحيرات وجامعة البندقية الدولية و«اليونسكو»، بحسب رئيس منطقة فينيتو لوكا زايا.

وقبل 11 عاماً، لم يُثر حفل زفاف الممثل جورج كلوني ضجة كبيرة، لكن الممثل الأميركي ليس أحد أغنى رجال العالم، ولم يؤسس أكبر موقع للتجارة الإلكترونية في العالم كجيف بيزوس الذي يُستهدف على الدوام من الجماعات البيئية.

في الواقع، دأبت منظمة «غرينبيس» على التنديد بالتأثير البيئي لحفلة الزفاف التي سافر إليها العديد من الضيوف بطائرات خاصة، في حين أن التوازن الهش في البندقية «يغرق تحت وطأة أزمة المناخ»، وفق المنظمة غير الحكومية.