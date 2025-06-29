الامارات | رحلات بحرية فريدة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل دبي تعزيز مكانتها كواحدة من أهم الوجهات العالمية للرحلات البحرية واليخوت الفاخرة، مدعومةً بشبكة مراسٍ متقدمة تضم أكثر من 15 مرسى، وأكثر من 3000 رصيف، بما فيها مراسي «دبي هاربر».

وتُعد الجولات البحرية سواء عبر اليخوت الخاصة أو المشتركة تجربة ساحرة تجمع بين الإبحار وسط بانوراما المعالم البارزة مثل برج خليفة ونخلة جميرا وبرج العرب، والاستمتاع بأنشطة مائية وترفيه مباشر مثل حفل شواء حي، وغروب شاطئي، وغيرها من الفعاليات التي توفرها دبي في جميع الفصول.