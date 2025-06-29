الامارات | «الفجيرة للثقافة».. 3 جوائز مرموقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ثلاث جوائز مرموقة في ختام الدورة الـ25 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي أسدل الستار على فعالياته أخيراً في العاصمة التونسية.

ونال تلفزيون الفجيرة الجائزة الأولى عن برنامج «تيفان أول»، من تقديم الإعلامي علي اليماحي. وأحرزت إذاعة الفجيرة جائزتين: الأولى عن ومضة «درهم وقاية - التغذية الصحية»، من إعداد وتقديم أنس الشلدي، وإخراج تامر العمري، بمشاركة عبدالله الهاشمي، والثانية عن برنامج «حكايات أمي»، من تأليف حمود محمد، وإخراج تامر العمري.