الامارات | «جمعة الماجد» يُسلّط الضوء على صعوبات تحقيق معجم البلدان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، عبر منصته الإلكترونية، الباحث والمحقق وخبير المخطوطات في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، عبدالله بن يحيى السريحي، لتقديم محاضرة عن بُعد، بعنوان: «تحقيق معجم البلدان لياقوت الحموي: المعوقات والصعوبات».

وخلال المحاضرة، استعرض السريحي القيمة التاريخية والتراثية والحضارية لمعجم البلدان، مبيناً مكانته المرموقة بين المصادر الجغرافية والموسوعية في التراث العربي الإسلامي. كما تناول دواعي ومبررات إعادة تحقيق هذا السفر القيّم، وضرورة إخراجه في صيغة علمية موثّقة تليق بإسهامات مؤلفه الكبير ياقوت الحموي (المتوفى سنة 626 هـ/1229م). وتطرق المحاضر إلى المنهج العلمي الذي اتبعه في التحقيق، موضحاً مراحل العمل التفصيلية، بدءاً من جمع النسخ الخطية ومقارنة النصوص وتوثيق الفروق، وصولاً إلى مراجعة الهوامش. كما تناول أبرز التحديات والصعوبات التي واجهته خلال مسيرة التحقيق، وفي مقدمتها صعوبة الحصول على النسخ النادرة، وتباين الروايات التاريخية.