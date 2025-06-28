القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع وجود القمر في برج الثور يومي السبت والاحد الى جانب كوكب الحظ الزهرة واورانوس في موقع صديق جدا لك الكرة في ملعبك انت سيد الموقف تقرر ما تريد النجاح كله عندك ايام سريعة قدرة على الاستيعاب والتحرك ايام مهمة جدا نشيطة جدا لازم تستفيد من تاثيرات الكواكب انطلاقة قوية ينتقل القمر الى الجوزاء في مربع مع برجك في عقر دارك ومربع اخر مع المريخ في العذراء
عاطفياً: حاول ان تستغل الظروف الفلكية المنشعة عاطفيا وعائليا وان تمضي مع الشريك والاولاد اسبوعا جيدا وغنيا بأجوائه الدافئة والرومنسية عطلة صغيرة رحلة الى مكان تحبه الجبل او البحر للعازب, لا تخف من تحديد شعورك، ولا تتردد في الإعراب عن مشاعرك الصادقة تجاه الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 28 حزيران إلى الجمعة 04 تموز 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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