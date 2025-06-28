القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع وجود القمر في الاسد الى جانب عطارد يوم السبت طوالع دقيقة جدا تسبب لك المتاعب والملل والارهاق وسؤ التفاهم والتباس قطيعة متعب نفسيا وجسديا مهموم ان القصص المهنية والشخصية بحاجة الى الهدوء والتصرف ينتقل القمر الى العذراء الى جانب المريخ القمر الى العذراء بين الاحد والثلاثاء تختفي الغيوم الفلكية تبتعد وتحل مكانها التسويات لكن في عمل كثير في شغل كتير في اوراق في واجبات ايام مهمة تدفعك إلى مواجهة الوقائع بشجاعة وجرأة نادرة
عاطفياً: تحتاج الى الكثير من الدبلوماسية والشفافية في علاقتك مع العائلة وخاصة الشريك انت صاحب الطاقة السلبية حاول ان تتنازل قليلا وانتظر وصول الزهرة الى الجوزاء الهوائي الصديق في الاسبوع المقبل فتبدأ امورك بالتحسن للعازب, خفف الافكار السوداء التي قد تسبب لك القلق ولا تسمح لنفسك بالجري وراء الاوهام
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 28 حزيران إلى الجمعة 04 تموز 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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