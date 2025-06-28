توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 28 حزيران إلى الجمعة 04 تموز 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في الاسد يوم السبت الى جانب عطارد تاثيرات حلوة مساعدة تاثيرات تسمح لك بالانطلاق بمشروع جديد او خطة جديدة تاثيرات تسهل لقاءاتك مواعيدك يوم مساعد جدا للوصول الى تسوية لكن بهدوء تذكر ان الشمس لا تزال الى جانب المشتري في السرطان في معاكسة مع برجك ينتقل القمر الى العذراء بين الاحد والثلاثاء الى جانب المريخ فتتحسن الامور 200 بالمئة لصالحك

عاطفياً: لا تزال اسهمك مرتفعة عاطفيا واجتماعيا تحت تاثيرات الزهرة من الثور تقوى الروابط والعواطف يتيح أمامك فسحة كبيرة من الحريّة والاشواق والمفاجآت العاطفية السعيدة للعازب يحمل اليك هذا الاسبوع آفاقاً عاطفية جيدة واحلاما وردية دافئة قد تعرف لقاءات متعددة وتلعب الصدفة دورا في جعل قلبك يخفق من جديد