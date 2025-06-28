القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع وجود القمر في الاسد الى جانب عطارد في مربع مع برجك من البيت العاشر قمر الاسد متعب تكثر الضغوط المهنية والعائلية توتر تعصيب لا تضخم الامور انت من اقوى الابراج ما تنزعها الكواكب كلها تصب في مصلحتك مطلوب منك ان تبقى موضوعي ورصين ينتقل القمر الى العذراء لينضم الى المريخ بين الاحد والثلاثاء فترة صديقة تتوضح لك الامور وتخرج من حالة الترقب والانتظار الى التحرر والانطلاق من جديد نحو الاعلى
عاطفياً: اسبوع صعب يحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى لغة الحوار مع وجود الزهرة في مواجهة برجك من الثور فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي والزوجي للعازب تعيش اجواء متشنجة عاطفيا فلا تسمح لبعض الملل في الروتين اليومي بالتأثير على مجرى علاقتك مع الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 28 حزيران إلى الجمعة 04 تموز 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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