توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 28 حزيران إلى الجمعة 04 تموز 2025

مهنيا: البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في الاسد الى جانب عطارد يعطيك اشارات ايجابية وداعمة ماليا ومعنويا سوف تعيش انقلابا مهنيا وشخصيا واضحا وملموسا يحمل لك نوعية وقت مهمة ويفتح أمامك أبواب المصالحة لتصحيح الأخطاء والخطوات جو متعاون ومتعاطف معك ينتقل القمر الى العذراء الى جانب المريخ بين الاحد والثلاثاء الى البيت رقم 12 بيت المتاعب

عاطفياً: تتمتع باجواء عاطفية منعشة تحت تاثيرات الزهرة من الثور وسوف تشتد الحماسة والعشق لحظة انتقال الزهرة الى الجوزاء الهوائي الصديق الاسبوع المقبل حاملة معها المزيد من الرومنسية والجاذبية والاجواء السعيدة والتواصل الايجابي مع الشريك والاهل والاولاد للعازب تعيش جواً رومنسياً حالماً يزيد من جاذبيك وسحرك، كما تعرف فترة استثنائية على ولا تنسى كما وعدتك من بداية العام في كلمة مبروك كبيرة زواج او خطوبة الف مبروك