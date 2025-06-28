توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 28 حزيران إلى الجمعة 04 تموز 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في برج الاسد الى جانب عطارد يوم ضعيف فلكيا يطلب منك العمل وراء الكواليس ايضا عطارد في البيت رقم 12 بيت العراقيل كل شيء مخربط خفف تنقلاتك انتبه من خيبات الامل والتاخير ينتقل القمر الى برجك لينضم الى المريخ بين الاحد والثلاثاء فترة تعطيك الضؤ الاخضر لتنطلق في صفحة جديدة عنوانها الحركة التحرر التقدم والنجاح

عاطفياً: لا تزال الزهرة تتنقل في اخر درجات برج الثور الترابي الصديق في مثلث مع المريخ في برجك ما يجعلك مندفع متحمس للقضايا والامور العائلية والعاطفية وتغمر الشريك والاولاد والاهل باهتمامك وكرمك وقد تفرح لزواج او خطوبة تخص أحد الاولاد او لولادة طفل. للعازب تقوى الرومانسية ويأتي الحبّ خلال رحلة او ربّما خلال زيارة جامعيّة او ثقافيّة