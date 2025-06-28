كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 02:57 مساءً - في عالم تتبدل فيه صيحات الجمال بسرعة البرق، تظل بعض اللمسات خالدة لا تُقاوم، تأسر القلوب وتخطف الأنظار من بينها تسريحات الشعر الريترو الطويل، تلك التي تحمل عبق الزمن الجميل، وتُعيد إحياء أنوثة خمسينيات وستينيات القرن الماضي بأسلوب عصري ساحر. فإذا كنت تستعدين لسهرات ليلية مميزة، أو تبحثين عن إطلالة تخطف الأنفاس وتُضفي لمسةً فاخرةً على فستانك، فدعينا نأخذك في رحلة بين خصلات الشعر اللامعة، واللفات العريضة، والموجات الهوليوودية التي لا تشيخ.

إذا كنتِ تبحثين عن تسريحات شعر ريترو طويل للسهرات مستوحاة من إطلالات النجمات، فأنتِ على موعد مع جرعة فاخرة من الأناقة، ممزوجة بالهوية الشرقية الراقية التي تعشق التفاصيل. هذه التسريحات لا تُعبر فقط عن الحنين إلى الكلاسيك، بل تُعيد صياغته بلمسة أنثوية متمردة تألقت بها نجمات الصف الأول في السهرات الكبرى والحفلات الفخمة.

التسريحة الريترو ليست مجرد موضة قديمة نعيد تدويرها، بل هي اختيار يعكس ذوقاً راقياً وشخصية أنثوية جريئة تعرف كيف تترك بصمتها الخاصة.

لماذا تسريحات الريترو للشعر الطويل هي خيار السهرة المثالي؟

جاذبية كلاسيكية لا تُضاهى : تسريحة الريترو تعكس سحراً أرستقراطياً قديماً يجعل إطلالتك مترفة وفريدة.

: تسريحة الريترو تعكس سحراً أرستقراطياً قديماً يجعل إطلالتك مترفة وفريدة. تبرز ملامح الوجه : بخاصة مع الفرق الجانبي أو تموجات الهوليوود، تسلط الضوء على الخدين والشفاه والعينين.

: بخاصة مع الفرق الجانبي أو تموجات الهوليوود، تسلط الضوء على الخدين والشفاه والعينين. مرونة في التنسيق : تناسب الفساتين الطويلة، القصيرة، اللامعة، أو حتى البسيطة.

: تناسب الفساتين الطويلة، القصيرة، اللامعة، أو حتى البسيطة. لمسة من الدراما الراقية: مناسبة جداً للمناسبات الكبيرة والسهرات الفخمة مثل حفلات الزفاف أو الكوكتيل.

تسريحات شعر ريترو طويل للسهرات على طريقة النجمات

في كل مرة تطل فيها نجماتنا العربيات على السجادة الحمراء أو في برنامج تلفزيوني راقٍ، تأسرنا تسريحاتهن المستوحاة من جمال الزمن الجميل، لكن بإطلالة عصرية تخطف الأنفاس. الشعر الطويل هنا ليس عبئاً، بل هو لوحة تُعبر عن حضور قوي وراقٍ.

تسريحة تموجات الريترو العريضة على طريقة نانسي عجرم

View this post on Instagram A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)

نانسي لطالما اعتمدت تموجات الريترو الناعمة، حيث يُترك الشعر منسدلاً بفرق جانبي، ومموجاً بتموجات عريضة متدرجة تبدأ من منتصف الطول وحتى الأطراف.

المظهر العام: أنوثة ناعمة وخجولة، مع هالة من الفخامة الرومانسية.

نصيحة: استخدمي بخاخ لمعة لتضخيم تأثير التموجات وزيادة البريق.

الريترو اللامع مع الفرق الجانبي العميق بأسلوب إليسا

https://www.instagram.com/p/DI7HfcTsytJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DI7HfcTsytJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DI7HfcTsytJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إليسا تجسد دائماً الأناقة الكلاسيكية، وتسريحاتها الريترو تعكس هذا تماماً. الفرق الجانبي العميق مع خصلات مموجة بإتقان، تترك جزءاً من الوجه مغطى بطريقة درامية جذابة.

المظهر العام: امرأة قوية وواثقة، لكنها عاشقة للجمال الهادئ.

مثالي مع: فساتين السهرة الذهبية أو السوداء الكلاسيكية.

لفات الريترو الجانبية الأنيقة على طريقة سيرين عبدالنور

https://www.instagram.com/p/CAgF0GnDXsJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CAgF0GnDXsJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CAgF0GnDXsJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

"سيرين" تعشق التسريحات المستوحاة من الزمن الجميل، خاصةً تلك التي تتضمن لفة أمامية كبيرة من أحد الجانبين مع شعر طويل منسدل بتجعيدات خفيفة.

المظهر العام: كلاسيكي، متوازن بين الجرأة والنعومة.

تناسب: حفلات الأعراس أو السهرات الكبرى التي تتطلب حضوراً فخماً.

الريترو بنفخة تاج وذيل حصان منخفض بأسلوب نجوى كرم

https://www.instagram.com/p/BvXITDgH3QL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BvXITDgH3QL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BvXITDgH3QL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

نجوى أيقونة في دمج الريترو العربي الأصيل مع اللمسة الغربية. اعتمدت كثيراً تسريحات ذيل الحصان المنخفض، لكن مع رفع الشعر عند التاج (Bouffant) بشكل واضح وكثيف، ما يمنح طابعاً ملكياً ساحراً.

المظهر العام : حضور مسرحي ودرامي، لا يليق إلا بالنجمة الأولى.

مناسب مع: أقراط ضخمة وفستان ذهبي أو مطرز.

تسريحة ريترو منسدلة بأكسسوارات فاخرة بأسلوب أحلام

https://www.instagram.com/p/CbhpCiRMtbr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CbhpCiRMtbr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CbhpCiRMtbr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أحلام تمزج بين الفخامة والرقي، وتعشق التسريحات الريترو الثقيلة. تسريحاتها تعتمد التموجات العريضة المثبتة بدبابيس مرصعة أو تياراً فاخراً.

المظهر العام: إطلالة ملكية فخمة لا مكان فيها للبساطة.

مثالي لـ: المناسبات الملكية أو حفلات الجوائز.

يمكنك الاطلاع أيضاً على تسريحات شعر قصير بالصور من وحي النجمات.. إطلالاتك في شباب دائم

نصائح لتطبيق تسريحات الريترو الطويل في السهرات