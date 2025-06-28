توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 28 حزيران إلى الجمعة 04 تموز 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر القمر في الاسد الى جانب عطارد في البيت الثاني بيت المال تاثيرات رائعة تتحسن امورك المالية تحصل على قبضة متاخرة تشتري تبيع حتى التجار عندهم حوالات مالية تاثيرا قوية مدعمة بالثقة بالنفس في حركة جيدة ومفاجآت حلوة الزهرة في الثور باقية حتى 7 الشهر تعطيك قدرة على النقاش رهيبة وخوض تجارب جديدة حظوظ الربح وفيرة انت تمتلك اوراق رابحة جرب حظك في الياناصيب

عاطفياً: لا تزال تدعمك تاثيرات الزهرة في اخر درجات برج الثور الترابي الصديق فتكون الظروف ملائمة لاتخاذ مواقف ايجابية وبنّاءة تجاه علاقتك مع الشريك والاولاد . للعازب, كما في الأعمال كذلك في حياتك الشخصية، يبتسم لك الحب فتبدأ دورة إيجابية جداً بحيث تزدهر العواطف وتقوى الروابط وتفكر بالارتباط خطوبة او زواج