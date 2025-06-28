توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 28 حزيران إلى الجمعة 04 تموز 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في الاسد الى جانب عطارد يوم السبت من افضل ايام الاسبوع ايام تحمل حظ ايام تجذب الحظ لتنطلق بقوة مع حركة سريعة تحدد وجهتك ومسارك تتحرر وتتحرك بحماسة ونشاط ما يجعلك تقترب من اهدافك بنجاح ترتفع المعنويات وتتالق بتاثيرات تعدك بالنجاحات والافراح وتحملك الى عالم الاحلام تطوي صفحة من حياتك لتبدأ أخرى أكثر نشاطاً وحيويّة

عاطفياً: تعيش اسبوعاً رومانسيّاً تحت تاثيرات كوكب الحب الزهرة في الثور من البيت الثاني بيت الدعم والثقة بالنفس والشهرة والشعبية الذي سيغمرك بالوعود والرومانسية و يؤمّن لك الرفاهية المادية والمداخيل الجديدة والنجاحات المهنية والشخصية.للعازب يفاجئك هذا الاسبوع بعلاقة جديدة هي صداقة او تعارف قد تتحول هذه العلاقة مع الوقت الى خطوبة او زواج