المكياج المثالي في الصيف لذوات البشرة السمراء والشعر الأشقر من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 10:19 صباحاً - هل تملكين بشرة سمراء جذبة ومتوهجة وتعتمدين صبغة الشعر الأشقر بإحدى درجاته؟ هل ترغبين في مكياج مثالي يتناغم مع البشرة السمراء الشعر الأشقر في آن، يمنحك إطلالة صيفية مضيئة ويبرز ملامحك بطريقة آسرة سواء كان في الأيام العادية أو المناسبات؟ تلهمك مجموعة من النجمات السمراوات ذات الشعر الأشقر أساليب مكياج بألوان وطرق تطبيق مختلفة، يمكنك اعتمادها هذا الصيف، التي تضمن لك مظهراً أنثوياً لافتاً للانتباه، وقد اخترنا لك من "الخليج 365" البعض منها لتعتمديها بأسلوب يناسب أسلوبك وشخصيتك.



مكياج عيون سموكي دافئ وشفاه نيود مات من مايا دياب

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تُعد مايا دياب من أبرز النجمات اللواتي يتقنّ اللعب على تناقض البشرة السمراء مع الشعر الأشقر، وتُثبت في كل إطلالة أن هذا التباين يمكن أن يُشكّل نقطة قوة جمالية. في هذه الإطلالة، اختارت مكياج عيون سموكي بتدرجات البني الداكن والبرونزي الدافئ، مع دمجه بشكل ناعم على الجفن العلوي وتحت خط الرموش السفلي، مما يخلق عمقاً وجاذبية للعينين. أما البشرة فبدا عليها التوهج البرونزي الناعم مع لمسة هايلايتر على عظام الخدين. ونسّقت مايا هذا اللوك مع شفاه نيود مات محددة باللون البني، لتحافظ على التوازن وتعكس إطلالة صيفية عصرية وأنيقة.

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مكياج عيون برونزي قوي وشفاه نيود لامعة من جنيفر لوبيز

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جنيفر لوبيز jennifer lopez تُجيد اعتماد المكياج الذي يبرز إشراقة بشرتها السمراء، خصوصاً عند مزجه مع الشعر الأشقر العسلي الذي تعتمده مؤخراً. في هذه الإطلالة، ركّزت على مكياج العيون البرونزي اللامع بتقنية السموكي العريض، مع لمسات معدنية على الجفن المتحرك وزاوية العين الداخلية لخلق تأثير مضيء. الرموش الكثيفة عزّزت من دراما العين، بينما حافظت على التوازن من خلال شفاه نيود لامعة تعكس اللمعة البرونزية للعيون، وتُضفي لمسة انتعاش على الوجه. هذا المكياج مثالي لإطلالة مسائية راقية في صيف 2025.

مكياج ذهبي لامع وناعم وشفاه غلوسي من بيونسي

بيونسي Beyonce(مصدر الصورة: Gilbert Flores/Variety via Getty Images)



بيونسي Beyonce اختارت مكياجاً ناعماً لكنه مضيء بامتياز، يليق بالبشرة السمراء ويكمّل دفء الشعر الأشقر المائل إلى الذهبي. ارتكز مكياج عينيها على ظلال ذهبية بلمعة رقيقة، تم توزيعها على كامل الجفن المتحرّك بطريقة ناعمة وممتزجة من دون حواف حادّة، ما يمنح العينين وسعاً وإشراقاً. الرموش الطويلة والمفروشة أضفت لمسة أنثوية ساحرة. أما الشفاه، فجاءت بتدرّج نيود وردي غلوسي، يكمّل الإطلالة بسلاسة ويمنح الشفاه مظهراً ممتلئاً وصيفياً بامتياز.

مكياج كلاسيكي بأحمر الشفاه الأحمر من ريهانا

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تعرف ريهانا تماماً كيف تبرز قوة ملامحها وجرأتها من خلال مكياجها، وخصوصاً عندما تختار الأحمر الكلاسيكي كلون رئيسي. في هذه الإطلالة، حافظت على مكياج عيون بسيط وناعم، يرتكز على تحديد العيون بالكحل الأسود الممدود قليلاً مع لمسة من الظلال الترابية المطفأة، ما يفتح المجال أمام الشفاه لتكون بطلة المشهد. اللون الأحمر المطفأ الغني على الشفاه يتناغم بشكل رائع مع البشرة السمراء ويمنح تبايناً جريئاً مع الشعر الأشقر، مما يجعل الإطلالة أنيقة ومعبّرة في الوقت نفسه.

مكياج عيون ترابي مات وشفاه خوخية مات من كيم كارداشيان

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رغم أنها غالباً ما تعتمد الشعر الداكن، إلا أن كيم كارداشيان تألقت مراراً بالشعر الأشقر بدرجات مختلفة، وقد قدّمت خلال إحدى إطلالاتها مثالاً للمكياج المثالي لصاحبات البشرة السمراء والشعر الأشقر. المكياج اعتمد بالكامل على التدرجات الترابية المطفأة: على العيون تم دمج الظلال البنية الفاتحة والمتوسطة بطريقة ناعمة مع تحديد خفيف للعين من دون مبالغة، فيما تم استخدام اللون الخوخي المات على الشفاه، ليمنح الإطلالة طابعاً دافئاً وطبيعياً. هذا اللوك مثالي للمرأة العملية التي تبحث عن مكياج أنيق يدوم طوال اليوم.

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نصائح لتطبيق مكياج مثالي للبشرة السمراء والشعر الأشقر

إذا كنتِ من صاحبات البشرة السمراء وتعتمدين الشعر الأشقر، فإليك هذه النصائح التي تساعدك في تحقيق مكياج متناغم ومشرق: