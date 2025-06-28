الامارات | 4 حيل مكياج لإخفاء الجبهة العالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمثل الجبهة العالية كابوساً مزعجاً يؤرق كثيراً من النساء. وإلى جانب تسريحات الشعرات مثل الغُرّة، يمكن للمرأة إخفاء الجبهة العالية ببعض حيل المكياج التي وضحها خبراء تجميل لـ«Stylebook» المتخصص.

■ 1 البرونزر

يمكن للمرأة إخفاء الجبهة العالية بواسطة مستحضر البرونزر، من خلال تطبيقه على الخدين والحافة السفلية للوجه، وعلى طول خط الشعر.

وإذا كانت الجبهة عالية جداً، فيمكن وضع كمية كبيرة من البرونزر على خط الشعر، بالطبع بطريقة تتناسب مع المظهر العام للوجه. وكلما زاد اللون البرونزي على خط الشعر، كانت الظلال والتباينات أعلى وبدت الجبهة بمظهر أضيق.

■ 2 حواجب سميكة

الحواجب السميكة تساعد على إخفاء الجبهة العالية، حيث إنها تعمل على إطالة الوجه بصرياً، ما يجعل الجبهة العالية تبدو أصغر حجماً.

وإذا كانت هناك فجوات أو عدم تناسق في الحاجبين، فينبغي ملؤها ومعالجتها باستخدام البودرة أو قلم الحواجب، نظراً لأن الفراغات أو الحواجب النحيفة تجعل الجبهة تبدو أعلى بكثير مما هي عليه.

■ 3 مكياج قوي

يمكن أيضاً إخفاء الجبهة العالية من خلال المكياج القوي للشفاه أو العيون، حيث يعمل المكياج القوي على تسليط الضوء على الفم أو العيون، ومن ثم صرف الأنظار عن الجبهة العالية.

ولهذا الغرض يمكن تزيين الشفاه باستخدام أحمر شفاه يتألق باللون الأحمر الصارخ، كما يمكن تطبيق مكياج عيون داكن، مع وضع طبقة كثيفة من الماسكارا لإبراز الرموش.

■ 4 بودرة مطفأة

من المهم أيضاً استخدام بودرة مطفأة على الجبهة خلال فصل الصيف، لاسيما مع البشرة الدهنية، وذلك لتجنب اللمعان الناجم عن العرق وزيادة الإفرازات الدهنية، والذي يسلط الضوء على الجبهة العالية.