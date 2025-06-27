أجدد رسمات الحواجب البنية.. 10 أشكال تمنحك إطلالة عصرية جذابة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 يونيو 2025 05:53 مساءً - الحواجب هي انعكاس لجمال العيون، كما أنها العنصر المكمل للمكياج، ويمكن اعتمادها بأشكال مختلفة، عريضة، خفيفة، كثيفة، ومقوسة؛ لتناسب مختلف أشكال الوجوه. وعلى الرغم من أن رسمة الحواجب الطبيعية هي التي تحتلّ قائمة رسمات الحواجب لصيف 2025، فإن هناك الكثير من رسمات الحواجب الرائجة التي تضمن لك إطلالة عصرية جذابة. فسواء كنتِ من محبات الحواجب العريضة أو الرفيعة أو المتوسطة باللون البني؛ نرصد لكِ من "الخليج 365" 10 من أجدد رسمات الحواجب البنية؛ لتختاري من بينها ما يتناسب مع شكل عينيكِ ووجهك.

الحواجب البنية الطبيعية العريضة

من عرض أكنفاس Aknvas- الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



هذه الرسمة من أبرز الصيحات الجمالية التي تستمر في صيف 2025، وتمنح المرأة مظهراً حيوياً وشاباً. تعكس العفوية والجمال الطبيعي، وتليق جداً بالعيون الكبيرة والملامح الواضحة. لتطبيقها، يُفضل استخدام جل حواجب بني شفاف أو بودرة بنية خفيفة لملء الفراغات من دون تحديد قاسٍ، مما يعزز مظهرها الطبيعي.

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الحواجب البنية الطبيعية الرقيقة

من عرض آشي Ashi- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



رغم بساطتها، إلا أن هذه الرسمة تضفي نعومة فائقة على الوجه، وتناسب الإطلالات اليومية والمكياج الناعم. يُفضل اعتماد قلم بني بتركيبة خفيفة لرسم الشعيرات بخفة، مع تمشيط الحاجب إلى الأعلى لمنح الشكل بُعداً طبيعياً ومتناسقاً مع ملامح الوجه.

الحواجب البنية الدائرية

من عرض شانيل Chanel- الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



إذا كنتِ ترغبين في إبراز نظراتك ومنح العينين رفعة واضحة، اختاري رسمة الحواجب الدائرية بدرجات البني، فهي تضيف لمسة درامية ناعمة إلى مكياجك، خصوصاً في المناسبات. استخدمي قلم حواجب بلون بني متوسط لرسم الانحناءة وتدوير الحاجب، مع الحفاظ على المقدمة طبيعية وغير حادة.

الحواجب البنية المشطوفة

من عرض بول كوستيلو Paul Costelloe- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



تجمع هذه الرسمة بين الجرأة والدقة، حيث يبدأ الحاجب بشكل مستقيم نحو الأعلى ثم ينزل بانحدار ناعم عند الطرف الخارجي، وهي مثالية لصاحبات الوجه المستدير أو البيضاوي. استخدمي فرشاة مشطوفة مع جل بني داكن؛ لتحديد الحواف بوضوح، مع تخفيف اللون في بداية الحاجب لخلق تدرّج جذاب.

الحواجب البنية العريضة جداً

من عرض كلوي Chloe- الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



لإطلالة جريئة ولافتة، تأتي الحواجب العريضة جداً بلون بني طبيعي لتكسر القواعد وتُبرز الشخصية القوية. تناسب الوجوه ذات الملامح الحادة أو الجبهة العريضة. من الأفضل تثبيتها بجل قوي الشد؛ للحفاظ على كثافتها وثباتها طوال اليوم، مع تجنب المبالغة في تحديدها؛ حتى لا تبدو اصطناعية.

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الحواجب البنية الرفيعة

من عرض ديما عياد Dima Ayad- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



عادت هذه الرسمة المستوحاة من التسعينيات بقوة هذا الموسم، ولكن بأسلوب أكثر نعومة وعصرية. تمنحك ملامح ناعمة ومرتبة، خصوصاً إذا كانت عيناك صغيرتين. استخدمي قلماً بنياً رفيع الرأس لتحديد الحواجب بخط دقيق، واملئي الفراغات بخفة من دون تعريض الشكل العام.

الحواجب البنية المصقولة والسميكة

من عرض نينسي دوجاكا Nensi Dojaka- الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



هي رسمة تعتمد على تمشيط الحاجبين إلى الأعلى وتثبيتهما بشكل مصقول وبارز، مع الحفاظ على كثافتهما الطبيعية. تمنحك "لوكاً" عصرياً مواكباً للموضة، وتناسب جميع أشكال الوجوه تقريباً. استخدمي صابون الحواجب الشفاف أو الجل البني لتثبيتهما، مع لمسات خفيفة من البودرة لإبراز السماكة.

الحواجب البنية الريشية

من عرض دوران لانتيك Duran Lantink- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



تعتمد على تقنية رسم الشعيرات بشكل يشبه الريش، باستخدام قلم رفيع جداً، أو تقنية الـMicroblading، وهي من أكثر الرسمات طبيعية وواقعية، وتناسب المرأة التي تبحث عن إطلالة ناعمة ومرتبة في آنٍ واحد. اختاري لوناً بنياً أفتح بدرجة واحدة من شعرك؛ لضمان مظهر متناغم وغير مبالغ فيه.

الحواجب البنية المتدرجة

فيرونيك ليروي Veronique Leroy- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



هذه الرسمة تقوم على مبدأ التدرّج في الشكل من بداية الحاجب حتى نهايته. تبدأ عريضة وتتدرج إلى رفيعة. تمنح العينين فتحة إضافية وتبدو غاية في الأناقة. هذه الرسمة عادة ما تكون مصقولة ومشذبة، كما أنها تناسب مختلف أشكال العيون.

الحواجب البنية الرفيعة العالية

من عرض تمارا رالف Tamara Ralp- الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



تُرسم هذه الحواجب بخط رفيع، إنما مرتفع نسبياً عن خط العين، مما يمنح الوجه طابعاً شبابياً وعيوناً أكثر اتساعاً. تتناغم مع المكياج السموكي أو أي إطلالة جريئة. يُفضّل استخدام كونسيلر تحت الحاجب لتحديد الشكل بدقة، مع لمسات من الظلال البنية فوقه لزيادة الإبراز.

كيف تختارين رسمة الحاجب البني الأنسب لك؟

اختيار رسمة الحاجب المناسبة لا يتعلق بالموضة فقط، بل بشكل وجهك وملامحك الطبيعية أيضاً، فالحاجب المقوس مثلاً يمنح طولاً إضافياً للوجه المستدير، في حين أن الحاجب العريض يليق بالوجه الطويل أو الجبهة العريضة. أما الحواجب الريشية أو المتدرجة؛ فهي مثالية لإطلالة ناعمة وأنيقة، مهما كان شكل وجهك.

ولا تنسي أن اللون البني بدرجاته المختلفة يمنح الحواجب طابعاً طبيعياً ودافئاً، سواء كانت بشرتك فاتحة أو سمراء. المهم أن تختاري درجة البني الأقرب إلى لون شعرك الطبيعي، وتبتعدي عن الخطوط الحادة التي تسرق من نعومة ملامحك.