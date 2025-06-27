في يوم ميلادها.. تسريحات شعر لمختلف أطوال الشعر من كلوي كارداشيان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 يونيو 2025 02:58 مساءً - تتميز نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان Khloé Kardashian بين شقيقاتها من آل كارداشيان بجمالها الجذاب وصيحاتها الجمالية التي تنبض بالأناقة والشباب وتلهم الكثيرات أجمل الإطلالات العصرية، حيث استطاعت أن ترسم خطاً خاصاً بها يجمع بين الأنوثة والقوة في شخصيتها الملفتة والجذابة لا سيما تسريحات شعرها المنوعة بين الشعر الطويل والقصير وألوان صبغات الشعر الأشقر وتدرجات البني.

تسريحات شعر كلوي كارداشيان أنيقة بامتياز تتناسب مع كافة الأوقات والمناسبات وتلائم كافة الأذواق بين الشعر الكاريه بأطواله المنوعة أو الشعر الطويل المنسدل على الاكتاف، وتتنقل تسريحات شعرها بين الويفي والمالس وتسريحة ذيل الحصان أو الرفعات الناعمة الأنيقة وغيرها.

ولمناسبة ميلادها الذي يصادف يوم 27 يونيو من كل عام، نرصد لكِ تسريحات شعر أنيقة تناسب مختلف أطوال الشعر بأسلوب كلوي كارداشيان.

تسريحة الشعر النصف مرفوع بقصة الشعر الكاريه

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في الآونة الأخيرة اعتمدت كلوي كارداشيان قصة الشعر الكاريه القصير وتألقت بتسريحات شعر أنيقة برزت من خلالها جمال ملامحها الجذابة، ومنها تسريحة الشعر النصف مرفوع والمشدود بالكامل الى الأعلى والغرة المصقولة مع نصف الشعر وإبقاء النصف السفلي من الشعر الكاريه منسدلاً على الرقبة.

تسريحة الشعر الويفي بقصة الكاريه القصير

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ومن تسريحات الشعر القصيرة التي اعتمدتها كلوي كارداشيان الشعر الويفي الطبيعي مع الفرق الوسطي للغرة بقصة الشعر الكاريه القصير الناعمة والأنيقة التي تناسب الشابات وتليق بكافة الأوقات خاصة في فصل الصيف كونها تقي من التعرق وتبرز نعومة ملامحك.

تسريحة الشعر المالس بقصة الكاريه الطويل

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ولمحبات قصة الشعر الكاريه الطويل لحدود الأكتاف، بلون الشعر الأشقر البلاتيني، يمكن اختيار تسريحة الشعر المالس الستريت مع الفرق الوسطي للغرة على طريقة كلوي كارداشيان لتحصلي على إطلالة جذابة وأنيقة مع إطلالتك في مناسبتك.

تسريحة الشعر النصف مرفوع الكاريه مع الكعكة الصغيرة

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وإذا كنتِ من صاحبات الشعر الكاريه القصير، ننصحك بهذه التسريحة الناعمة والأنيقة على طريقة كلوي كارداشيان التي ظهرت في إحدى تسريحات شعرها القصير بتسريحة الشعر النصف مرفوع مع الكعكة الصغيرة وإبقاء خصل الغرة منسدلة على جانبي الوجه، هذه التسريحة تبرز اختيارك المشع أنوثة.

تسريحة الشعر المبلل بقصة الكاريه القصير

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وتليق تسريحة الشعر المبلل على الشعر القصير لا سيما قصة الكاريه الناعمة، حيث اعتمدت كلوي كارداشيان هذه التسريحة الراقية التي برزت ملامحها الجذابة في إحدى إطلالاتها بفستان أحمر ناعم واعتمدت مع تسريحتها مكياجاً كلاسيكياً تميز بأحمر الشفاه الفاقع.

يمكنك أيضاًَ اعتماد تسريحات شعر متنوعة للمرأة العصرية من وحي كلوي كارداشيان

تسريحة الشعر الويفي الطويل

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لا تستغني كلوي كارداشيان عن خصل الشعر الطويلة لتتألق بأجمل التسريحات الأنيقة ومنها تسريحة الشعر الويفي الطويل المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة، حيث تليق هذه التسريحة بكافة الأوقات والمناسبات.

تسريحة ذيل الحصان بالشعر الطويل

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وتميزت كلوي كارداشيان بتسريحات شعر أنيقة للشعر الطويل ومنها تسريحة ذيل الحصان المصقولة بالشعر الطويل المالس التي تليق بكافة أشكال الوجه وتناسب كافة الأوقات. وإذا كنتِ من محبات هذا الاختيار ننصحك بأسلوبها لتحصلي على إطلالة شبابية نابضة بالحيوية والحياة.

تسريحة الشعر المموج الطويل

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وتألقت كلوي كارداشيان في إحدى إطلالاتها بتسريحة الشعر المموج الطويل المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة، حيث اعتمدت لون الشعر الكستنائي مع خصل عسلية ناعمة داخل الشعر، وبدت بكامل أناقتها وجمالها.

تسريحة شعر مرفوع عشوائية

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ومن أجمل اختيارات كلوي كارداشيان في تسريحات شعرها الطويل تسريحة الرفعة العشوائية مع أكسسوار الورود على جانب الشعر والغرة الجانبية المالسة المنسدلة على الوجه، حيث برزت هذه التسريحة اختيارها الجامع بين الاناقة والنعومة.

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تسريحة الضفيرة الطويلة

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وبإطلالة عصرية جريئة لها، تألقت كلوي كارداشيان بتسريحة الضفيرة الطويلة مع فرق الغرة الوسطي وخصل الغرة المموجة المنسدلة على جانبي الوجه لاقت عليها كثيراً وأعطتها طابعاً راقياً وأنيقاً.